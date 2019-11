OCDE: Sistemele de pensii sunt fragilizate de imbatranirea populatiei si de formele atipice de ocupare

Conform documentului, in ultimii 40 de ani, numarul persoanelor cu varsta peste 65 de ani raportate la 100 de persoane cu varsta activa (20-64 de ani) a urcat de la 20 pana la 31 de persoane. In plus, pana in 2060 acest numar se va dubla, ajungand la 58 de persoane cu varsta de peste 65 de ani raportate la 100 de persoane cu varsta activa. Fenomenul de imbatranire a populatiei se va manifesta deosebit de rapid in Grecia, Coreea de Sud, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia si Spania, in timp ce in Japonia si Italia vor ramane printre tarile cu cele mai imbatranite populatii."Reformarea politicilor in domeniul pensiilor in tarile OCDE in ideea reducerii decalajului intre muncitorii standard si non-standard in termeni de acoperire, contributii si beneficii este esentiala", a declarat secretarul general al OCDE, Angel Gurria."Putem intelege ca unele tari ar dori sa revina asupra unor masuri nepopulare adoptate in contextul de criza", a recunoscut economistul OCDE specializat pe pensii, Herve Boulhol. Insa acesta a tras un semnal de alarma fata de tentatia relaxarii financiare, deoarece masurile de corectare adoptate "au relevat deseori slabiciuni structurale iar masurile care au fost adoptate vizau contracararea unor tendinte pe termen lung, in special demografice, care nu au incetat", a explicat Herve Boulhol.OCDE a criticat in special regimurile de pensii speciale care exista in Franta. Guvernul francez a promis ca viitorul sistem universal de pensii pe baza de puncte va simplifica sistemul actual considerat mult prea complex, in conditiile in care exista 42 de regimuri distincte de pensii. "Toate tarile practica regimuri speciale de pensii pentru militari, pompieri, si uneori pentru politisti. Insa pentru tot ceea ce reprezinta transporturi, cai ferate, transporturi publice, industria gazelor, incep sa dobandeasca o anumita particularitate", sustine Herve Boulhol.Potrivit OCDE, tranzitia la un nou sistem de pensii se poate face fie printr-o reforma brutala, cum a fost cazul in tarile baltice, fie pe o perioada de 10-15 ani cum a fost in Suedia, Norvegia sau Polonia, fie pe o perioada foarte lunga cum este cazul in Italia.De asemenea, raportul OCDE sustine ca formele atipice de ocupare (liber profesionisti, muncitori cu contract temporar si in regim part-time) reprezinta in prezent mai mult de o treime din persoanele ocupate in tarile OCDE. Munca in regim part-time este de trei ori mai frecventa in randul femeilor decat in randul barbatilor iar liber profesionistii sunt mai raspanditi in randul muncitorilor in varsta."Regimurile de pensii obligatorii si facultative trebuie sa faca eforturi pentru a acorda acelasi tratament muncitorilor liber profesionisti precum cel de care beneficiaza muncitorii salariati", sustine OCDE. Insa aceasta tranzitie este mai dificil de realizat in Franta, Germania, Italia sau Olanda unde rata de cotizare variaza considerabil de la o categorie de liber profesionisti la alta, in timp ce in aproximativ jumatate din tarile OCDE liber profesionisti sunt supusi aceleasi rate de cotizare ca si salariatii.Infiintata in anul 1961, OCDE joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate, in materie de politica economica, sociala si de guvernare. Cele 36 de state membre OCDE detin impreuna aproximativ 60% din economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.