Olguta Vasilescu anunta schimbari la Legea pensiilor: Patronii care nu platesc contributiile comit o infractiune

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca, la propunerea sindicatelor a fost introdusa infractiunea de stopaj la sursa, pentru a se evita situatia in care angajatorii nu vireaza contributiile."In vechea lege a pensiilor se spune ca angajatii datoreaza contributii, dar nu se specifica faptul ca ele trebuie si platite. Acum, am trecut in lege datorat si platit. Aceste prevederi vor intra dupa anul 2021.Sindicatele au cerut ca sa se introduca infractiunea de stopaj la sursa, tocmai pentru a se evita situatia in care angajatorul nu vireaza contributiile. E ca si cum i-ar fura banii din buzunar, e o infractiune", a declarat Olguta Vasilescu, joi seara, la Romania Tv.Totodata, ea a precizat ca de anul viitor, pe site-ul Casei Nationle de Pensii si pe cel al ANAF romanii pot vedea daca le sunt sau platite contributiile."De anul viitor, pe site-ul Casei Nationle de Pensii, cat si pe site-ul ANAF, se va vedea daca nu se platesc contributiile, pentru ca angajatul sa vada daca angajatorul livreaza sau nu contributiile. Ei vor putea vedea si numarul de puncte, pentru a-si putea calcula pensia", a completat Vasilescu.Ministrul Muncii a mai explicat si ca dupa anul 2021, cand legea va intra in vigoare, indexarea nu se va mai face doar cu rata inflatiei, ci se va adauga si 2%."Dupa anul 2021, indexarea nu se va mai face doar cu rata inflatiei, ci se va adauga si 2%. De exemplu, daca rata inflatiei e 5%, se va adauga 2%, iar pensia va creste cu 7%.", a spus Lia Olguta Vasilescu.Ministerul Muncii a publicat, in 9 august, proiectul noii Legi a pensiilor, iar actul normativ a stat in dezbatere publica 10 zile.Ministerul a anuntat ca in proiectul de lege se precizeaza ca nicio pensie in plata nu va scadea."In cazul in care, in urma recalcularii, va rezulta o suma mai mica decat cea aflata deja in plata, atunci se va mentine suma in plata. Nu se modifica varsta standard de pensionare, nici stagiul minim si nici stagiul complet de cotizare", se arata in comunicatul trimis in luna august.Potrivit proiectului, Ministerul Muncii vrea ca incepand cu 1 septembrie 2021 valoarea punctului de pensie sa fie de 1.875 lei."Valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;c) la data de 1 septembrie 2