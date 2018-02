Olguta Vasilescu sustine ca a optat in 2008 sa nu contribuie la Pilonul II de pensii. Legea spune, insa, ca era obligata

Declaratiile au fost facute in cadrul unei reuniuni cu persoanele varstnice - cu usile inchise pentru presa - la sediul Institutului National de Statistica ( INS ), potrivit unor surse citate de Hotnews."In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii si cred ca e cel mai bun lucru. Intotdeauna statul va veni sa completeze pensiile pe cand in momentul in care discuti cu niste privati, situatia se pune altfel!", le-a spus ministrul Muncii persoanelor varstnice.Amintim ca, in 2008, cand s-a infiintat Pilonul II (pensii private obligatorii) contributiile erau obligatorii pentru persoanele cu varsta pana in 35 ani si optionale pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani.In 2008, Olguta Vasilescu avea 34 de ani (fiind nascuta in noiembrie, 1974), deci se incadra in prima categorie - a persoanelor cu varsta pana in 35 de ani - care erau obligate sa plateasca contributii la Pilonul II.In acest an, contributia la Pilonul II este mai mica decat cea din 2017. De la 1 ianuarie 2018, doar 3,75% din contributia la pensie platita de salariat din venitul sau merge la Pilonul II de pensii private obligatorii, fata de 5,1% cum era in 2017. Asta inseamna ca mai multi bani ajung la bugetul de pensii administrat de stat.Cat vom incasa la pensie daca scade contributia la Pilonul II? Iesim prost in oricare dintre variantele GuvernuluiOlguta Vasilescu recunoaste ca pensionarii sunt electoratul pe care se bazeaza PSDIn cadrul reuniunii, Lia Olguta Vasilescu le-a cerut varstnicilor "sustinerea in spatiul public" pentru a "inainta cu aceasta lege", cu referire la noua lege a pensiilor."De ce sa nu va ascund, as avea nevoie si de sustinerea dumneavoastra in spatiul public ca sa putem sa inaintam cu aceasta lege! Si nu va ascund ca si pentru noi, din punct de vedere politic, este cea mai importanta lege, pentru ca electoratul nostru din aceasta zona vine", a mai spus luni Vasilescu.Pe de alta parte, Vasilescu sustine ca recentele cresteri de preturi nu sunt generate de Guvern, ci de vina ar fi mediul de afaceri:"Preturile nu sunt generate de guvern. Nu mai suntem intr-o economie c ...citeste mai departe despre " Olguta Vasilescu sustine ca a optat in 2008 sa nu contribuie la Pilonul II de pensii. Legea spune, insa, ca era obligata " pe Ziare.com