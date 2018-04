Opriti atacul asupra pensiilor: Motive puternice pentru ca guvernul sa nu se mai atinga de Pilonul II

Tema caracterului optional este insa una falsa. Iar atacul consecvent la adresa pensiilor generatiei tinere, dupa ce participantii la fondurile de pensii private obligatorii au simtit ca le-a scazut contributia virata de stat in contul personal de pensie, este periculos si trebuie oprit cu argumente economice sanatoase.1. Randamentul la pilonul de stat, un non-sensUn salariat platit cu salariul mediu brut in Romania, de aproximativ 3.300 de lei, vireaza lunar circa 700 de lei (adica 21,25%) pentru sustinerea Pilonului I.Pentru el nu se acumuleaza nimic, toti banii sunt pentru plata pensiilor de acum, asadar orice notiune de tipul "suma acumulata" sau "randament", cum lasa sa se inteleaga inclusiv ministrul Finantelor, domnul Teodorovici, reprezinta un non-sens la pilonul de stat.Iar 124 de de lei, respectiv 3,75% din brut, sunt directionati spre Pilonul II obligatoriu. Asadar, noi, ca salariati, deja cotizam de aproape sase ori mai mult la stat, decat la privat. Ne-am lamurit ca a scazut contributia pentru pensia noastra privata, dar acum Guvernul muta razboiul cu Pilonul II mai departe.Caracterul optional, asa cum este el introdus in discursul public, nu are cum sa functioneze in dublu sens. Nu ne putem inchipui ca vom fi lasati sa alegem virarea completa la Pilonul II, pentru ca in acel moment pensiile aflate acum in plata ar colapsa. Asadar, pentru ce ne-ar indica Guvernul sa optam? Pentru a vira totul la stat si a nu acumula nimic pentru momentul pensionarii noastre?2. De ce sa "ingropam" un sistem gandit sa creasca veniturile la pensionare?Pilonul II a fost creat inca de la inceput drept o completare a venitului la pensionare. Incepand cu anul 2030, sistemul public va putea oferi o pensie din ce in ce mai mica, odata cu cresterea numarului de pensionari fata de salariati.Proiectiile demografice arata ca in 15-20 ani, un salariat ar trebui sa sustina aproape 2 pensionari, o matematica imposibila pentru pilonul de stat. De aceea, Pilonul II trebuie sa fie cel care completeaza veniturile la pensionare pentru cei care acum au pana in 45 de ani.Asadar, o interventi ...citeste mai departe despre " Opriti atacul asupra pensiilor: Motive puternice pentru ca guvernul sa nu se mai atinga de Pilonul II " pe Ziare.com