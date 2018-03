Parlamentarii mai fac o incercare cu un nou proiect de pensii speciale pentru alesii locali

"Incepand cu 1 ianuarie 2019, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sau ale varstei standard reduse in conformitate cu legea au dreptul, la incetarea mandatului, la indemnizatie speciala pentru limita de varsta, daca sunt realesi pentru un nou mandat", potrivit unui proiect care modifica Legea 393/2004 privind Statul alesilor locali.Cum se calculeaza pensia speciala"Indemnizatia pentru limita de varsta se cumuleaza cu orice tip de pensie si cu orice alte venituri realizate. Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se acorda in limita a 3 mandate complete si se calculeaza ca produs al numarului de mandate cu 0,25 din salariul de baza minim brut garantat in plata.Indemnizatia pentru limita de varsta se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza sau se indexeaza salariul de baza minim brut garantat in plata", potrivit sursei citate.Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se suporta din bugetele locale a unitatilor administrativ teritoriale si se plateste de catre acestea, mai arata proiectul de lege.Nu beneficiaza de indemnizatia pentru limita de varsta alesii care au fost condamnati definitiv pentru comiterea unei infractiuni de coruptie prevazute la art. 289-291 si la art. 254-257 din Codul Penal.Nu sunt indreptatiti sa primeasca pensie speciala nici alesii urmariti penal sau trimisi in judecata pentru comiterea, in exercitarea functiei, a unor infractiuni de coruptie. In cazul achitarii, acestia pot obtine indemnizatia de varsta.Nivelul redus al pensiilor pentru limita de varsta de care beneficiaza primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii CJ genereaza profunde inechitati intre pensiile primite de acestia si cele primite de unii subodonati ai acestora, sustin initiatorii in expunerea de motive.PNL nu mai e de acord cu legea, dar unii o voteazaDupa ce PNL a anuntat ca nu mai sustine proiectul de lege, prin vocea vicepresedintelui Laurentiu Leoreanu, partidul a recomandat deputatilor care au semnat proiectul sa isi retraga semnatura." (...) A fost initiativa unui grup mic de coleg ...citeste mai departe despre " Parlamentarii mai fac o incercare cu un nou proiect de pensii speciale pentru alesii locali " pe Ziare.com