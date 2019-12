Pensia speciala a unui magistrat, de 13 ori mai mare ca venitul mediu al unui pensionar obisnuit

In luna noiembrie 2019, 3.861 de magistrati (fosti judecatori si procurori) primeau pensii speciale, potrivit datelor Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), citate de Adevarul.Media acestor pensii este de 18.668 lei pe luna, ceea ce inseamna ca, lunar, statul da 72,077 milioane de lei pentru pensiile speciale ale magistratilor.92% din valoarea pensiei speciale este asigurata din buzunarele tuturor romanilor care platesc taxe si impozite - adica 67,09 milioane de lei. Restul de 12,25 milioane de lei provin din propriile contributii.Deci, daca n-ar primi suplimentar bani de la stat, pensia medie a magistratilor ar fi de numai 3.172 lei.Comparativ, numarul mediu de pensionari clasici a fost, in trimestrul III al anului, de 5,146 milioane persoane, iar pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale, invaliditate, urmas etc.- platite de casele de pensii) a fost de 1.296 lei, relateaza News.ro.Mai multe categorii de pensii speciale ar urma sa fie eliminate anul viitor, intre care cele ale senatorilor, deputatilor si functionarilor publici parlamentari, ale judecatorilor si procurorilor, ale personalului auxiliar al instantelor si parchetelor, ale politistilor, diplomatilor, aviatorilor si ale judecatorilor Curtii Constitutionale.De altfel, nemultumiti de acest aspect sunt in special grefierii, care astazi au iesit in fata instantelor si a parchetelor, pentru a protesta, iar sedintele de judecata vor fi suspendate.Grefierii au iesit pe treptele Palatului Justitiei, pentru ca nu vor sa ramana fara pensiile speciale. Predoiu: Cadoul PSD ne afecteaza pe toti! (Video)Amintim ca pe data de 10 decembrie 2019 Comisia de Munca a decis amanarea pentru luna februarie 2020 a celor doua proiecte de lege privind abrogarea pensiilor speciale si de serviciu, pentru ca Guvernul sa-si exprime un punct de vedere cu privire la acestea.Cele doua proiecte au fost repuse pe ordinea de zi a aceleiasi comisii in data de 17 decembrie 2019, iar in urma votului a fost adoptat proiectul care priveste abrogarea pensiilor de serviciu si pentru personalul auxiliar de specialitate (grefieri) din sistemul judiciar. Acesta urmeaza sa intre la vot final azi, in Camera Deputatilor. ...citeste mai departe despre " Pensia speciala a unui magistrat, de 13 ori mai mare ca venitul mediu al unui pensionar obisnuit " pe Ziare.com