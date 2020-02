"Am invocat in sesizare deciziile pe care CCR le-a dat anterior privind pensiile speciale pentru primari. Exista jurisprudenta constitutionala. CCR a decis clar ca ele sunt neconstitutionale din mai multe motive.Eu am scris lucrul acesta si in cererea pe care am facut-o catre Avocatul Poporului asta-vara, tot asa, sa atace Codul Administrativ, iar acolo inclusesem si pensiile speciale. Dupa care am intervenit ca Amicus Curiae si iar am revenit cu pensiile speciale, printre multe alte probleme pe care le-am semnalat pe fond in Codul Administrativ.Am cerut Avocatului Poporului in nenumarate randuri sa sesizeze CCR pe pensiile speciale pentru primari, dar nu a facut-o", a precizat Presada, pentru Agerpres.Ea a mentionat ca a transmis solicitarea impreuna cu deputatul Cristian Seidler."Avocatul Poporului (Renate Weber - n.red.) a devenit agent electoral pentru partidele care l-au sustinut. De aceea, nu a atacat la CCR pensiile speciale pentru primari in cazul sesizarii pe Codul Administrativ.Impreuna cu Cristian Seidler, am transmis, in numele USR, o noua solicitare Avocatului Poporului de a sesiza din nou CCR in chestiunea pensiilor speciale pentru primari. In trecut, CCR le-a declarat discriminatorii fara niciun echivoc. Oamenii nu vor noi categorii speciale de pensii sau venit, vor tratament egal si dreptate", a informat Presada, si intr-o postare pe Facebook ...citeste mai departe despre " Fara pensii speciale pentru primari: USR insista la Renate Weber sa le atace la CCR " pe Ziare.com