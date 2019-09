Pensiile cresc de la 1 septembrie, iar impactul bugetar este urias. FMI avertizeaza ca ne expunem unui risc semnificativ

Ce prevede Legea pensiilor

FMI: Noua lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ la adresa stabilitatii fiscale

5 milioane de pensii care sunt bazate pe contributivitate vor fi majorate, potrivit ministrului Muncii, Marius Budai.Impactul bugetar este estimat la 8,4 miliarde de lei in acest an, 24,8 miliarde de lei in 2020, 58,1 miliarde de lei in 2021, iar in 2022impactul ar urma sa fie de 81,1 miliarde de lei.Guvernantii au dat in nenumarate randuri asigurari ca exista bani pentru aceste majorari insa economistii atrag atentia ca povara lor va fi de nesuportat.Legea, adoptata in luna iunie si promulgata de presedintele Klaus Iohannis o luna mai tarziu, prevede o crestere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand cu 1 septembrie 2019 si incheind cu 1 septembrie 2021.Valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.Totodata, legea pensiilor mai prevede ca varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei.Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati, iar stagiul complet de cotizare, care cuprinde si perioadele asimilate, este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare si care au nascut 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 16 ani beneficiaza, la cerere, de reducerea cu 6 ani a varstei de pensionare. La reducerea prevazuta se adauga cate un an in plus incepand cu al patrulea copil.FMI a transmis Romaniei ca trebuie sa reevalueze noua lege a pensiilor, pentru ca reprezinta un risc semnificativ pe termen mediu la adresa stabilitatii fiscale."Principalul risc intern este o noua crestere a vulnerabilitatii provocate de socuri politice. Avand in vedere ciclul electoral din urmatorii doi ani, exista riscul unor noi stimulente fiscale sau al revenirii asupra unor politici structurale care ar reduce si mai mult competitivitatea Romaniei.In prezent, noua lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ pe termen mediu la adresa stabilitatii fiscale", se arata in raportul FMI.