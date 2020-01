Pensiile cresc substantial in 2020. Impactul asupra economiei va fi puternic. Va fi un soc

Si asta in ciuda numeroaselor semnale de alarma trase de analistii financiari, BNR , organisme financiare internationale, dar si de liberali, aflati in Opozitie in momentul adoptarii legii. Toti au spus ca impactul majorarii pensiilor asupra economiei va fi devastator, ca ne expunem unui risc semnificativ, iar tara ar putea fi "bagata in sant".Totusi, ajuns la guvernare, PNL a anuntat ca majorarea pensiilor va fi aplicata, pentru ca este vorba despre o lege, iar ea trebuie respectata. "Nu modificam Legea pensiilor in ceea ce priveste majorarea punctului de pensie cu 40% din septembrie", a fost anuntul facut de Cabinetul Orban.Iar seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a precizat ca guvernul a identificat mai multe zone unde va aplica masuri severe de reducere a cheltuielilor bugetare, in asa fel incat sa poata implementa Legea pensiilor.Impactul va fi puternic. Va fi un soc pentru economieAsadar, potrivit legii, graficul majorarii pensiilor este urmatorul:la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.Majorarea pensiilor va reprezenta insa un soc pentru economia Romaniei, avertizeaza Adrian Codirlasu, presedinte CFA Romania. El a declarat pentru Ziare.com ca in 2020 impactul nu va fi foarte mare, pentru ca aceasta crestere se va aplica pentru doar patru luni. Insa, in 2021, el va fi puternic. Practic, spune Adrian Codirlasu, economia va suferi un soc."Fiind o lege, ea trebuie aplicata. Insa impactul va fi puternic pe economie. E adevarat ca in 2020 impactul va fi mic, pentru ca se aplica doar pentru patru luni. Insa din 2021 va fi puternic si din estimarile FMI va fi un deficit de inca 3 puncte de PIB, iar un deficit de 5% sau 6% din PIB este extrem de greu de finantat. Va fi un soc puternic pentru economie. Insa este lege si trebuie aplicata", a declarat presedintele CFA Romania.Potrivit acestuia, pentru ca economia Romaniei sa nu sufere acest soc, majorarea de 40% prevazuta pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2020, ar fi trebuit impartita pe mai multi ani."Ideal ar fi ca aceasta crestere de 40%, care este extrem de mare, sa fie impartita pe mai multi ani. Si atunci economia are timp sa se ajusteze. Daca, de exemplu, cei 40% sunt imp ...citeste mai departe despre " Pensiile cresc substantial in 2020. Impactul asupra economiei va fi puternic. Va fi un soc " pe Ziare.com