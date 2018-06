Pensiile vor fi majorate cu 10% de la 1 iulie. De ce este o masura periculoasa

Premierul Viorica Dancila declarase, inca din aprilie, ca ramane "batut in cuie" noul punct de pensie si ca isi doreste ca legea pensiilor sa aduca echilibru, "la fel cum a adus si legea salarizarii".Intre timp, cresterea cheltuielilor cu pensiile ca si a salariilor personalului bugetar au contribuit decisiv la majorarea de aproape patru ori a deficitului bugetului general consolidat in primele cinci luni din 2018, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 8,14 miliarde lei (0,88% din PIB), potrivit datelor publicate chiar joi de Ministerul Finantelor Publice (MFP).Chiar MFP spune ca majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017 (pana la la 1.000 lei) a contribuit cel mai mult la cresterea cheltuielilor cu asistenta sociala (+10,5%).Avertismente"Daca ne referim la anvelopa bugetara aprobata, raspunsul este ca nu avem bani alocati in momentul de fata, suficienti pentru a acoperi salariile si pensiile la finalul anului", spune Ionut Dumitru , presedintele Consiliului Fiscal, analizand si numai dinamica bugetara pe primele 4 luni, comparata cu ceea ce s-a bugetat pe tot anul."Daca mergem cu ritmul acesta de crestere a cheltuielilor de asistenta sociala si salarii, pana la finalul anului banii nu ajung", a completat expertul citat.Pe de alta parte, "intotdeauna vor fi bani de salarii si pensii, pentru ca sunt cheltuielile obligatorii in buget, dar se vor lua bani din alta parte, asa cum s-a intamplat si anul trecut, de la investitii pentru a se pune la salarii si pensii", a adaugat Ionut Dumitru."Deficitul bugetului de asigurari sociale este cauzat de politica majorarii punctelor de pensie si acordarii de pensii speciale si nu de Pilonul II (de pensii, amenintat de oficialii guvernamentali, n.red.) ", spune la randul sau economistul Radu Craciun Citeste mai multe despre Pensiile - majorate cu 10% de la 1 iulie. Avertismente privind nesustenabilitatea masurii pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Pensiile vor fi majorate cu 10% de la 1 iulie. De ce este o masura periculoasa " pe Ziare.com