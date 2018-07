Potrivit Casei de Pensii Sectoriale a MAI, cele mai mari zece pensii speciale, platite in luna aprilie 2018, sunt cuprinse intre 17.763 de lei si 22.632 de lei net, informeaza Economica.net.Este vorba despre un colonel si noua chestori, toti pensionati din functii de conducere in Ministerul de Interne."Beneficiarii celor mai mari zece pensii in plata la nivelul Casei de pensii sectoriale a MAI in luna aprilie a anului 2018 au detinut, la ultima incadrare pe functie, grade profesionale de chestor (chestor de politie, chestor sef de politie, chestor principal de politie sau chestor general - noua persoane) si colonel, toti avand functii de conducere in Ministerul Afacerilor Interne", au explicat oficialii MAI pentru sursa citata.Toate pensiile din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, si nu in functie de contributivitate.In ceea ce priveste numarul total de beneficiari de pensie de serviciu in aprilie, acesta se ridica la peste 64.000."In ceea ce priveste numarul beneficiarilor de pensii de serviciu in luna aprilie 2018, va informam ca acesta este de 64.485 pensionari, achitandu-se, in acest sens, de catre institutia noastra o suma neta totala in valoare de 261.906.920 lei", au mai spus oficialii MAI.Citeste si:PMP va depune un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale: Sunt un furt din banul publicPensii speciale pentru primari si ceilalti alesi locali - prevederea a fost inclusa in Codul AdministrativMartea neagra din 13 martie a noilor pensii speciale propuse de parlamentarii Puterii si Opozitiei ...citeste mai departe despre " Pensionarii Ministerului de Interne ne costa 55 de milioane de euro pe luna. Care e cea mai mare pensie speciala " pe Ziare.com