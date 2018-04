Pensionarii nu-si vor primi banii de la stat inainte de Paste

"Pensiile aferente ultimei luni au fost achitate pana pe data de 30, in conditiile in care procesul este unul de durata, care necesita aproximativ doua saptamani, in fiecare luna. Cum Sarbatorile Pascale au fost stabilite in acest an in data de 8 aprilie, ar fi fost imposibila achitarea pensiilor in perioada 2 - 5 aprilie, in conditiile in care data de 1 aprilie a fost zi de duminica, iar data de 6 aprilie este ziua de vineri, zi libera prin lege", se arata in comunicatul remis, miercuri, AGERPRES.Reprezentantii Ministerului Muncii spun ca, mai mult decat atat, o eventuala plata a pensiilor in avans ar fi facut ca unii dintre pensionari sa nu mai primeasca nici un ban timp de sapte saptamani.Platile care se afla in sarcina Autoritatii Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (alocatii pentru copii, indemnizatii de crestere a copilului, stimulent de reinsertie, prestatii pentru handicap si altele) din coordonarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale au fost devansate doar pentru cazurile in care, de regula, se plateau in perioada 6 - 9 aprilie (zile libere), urmand ca plata pentru celelalte sa se faca la termenul obisnuit."Angajatii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. In principiu, astfel de solicitari au fost facute de institutii care aveau zi de salariu in perioada 6-9 aprilie, care sunt zile libere", se mai arata in comunicat.