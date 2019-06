Pensionarii o acuza pe Dancila ca a mintit: Nu a discutat cu noi despre Legea pensiilor respinsa de Senat!

Astfel, Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania, Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania si Federatia "Unirea" a Pensionarilor din Romania i-au trimis joi o scrisoare Vioricai Dancila, document obtinut de Ziare.com, in care ii reproseaza ca nu s-a consultat cu ei pe tema noii legi a pensiilor.Mai mult, spun ei, premierul nu a dat curs la nicio solicitare a lor de a avea o intalnire in care sa-i prezinte principalele doleante ale pensionarilor.Totodata, federatiile nationale reprezentative ale pensionarilor subliniaza ca, in acest moment, in Parlament se afla mai multe acte normative, de interes pentru pensionari, pentru care nu au fost consultati de initiatori."Stimata doamna prim-ministru, federatiile nationale reprezentative ale pensionarilor, membre ale Consiliului National al Persoanelor Varstnice, reprezentantii de drept a peste cinci milioane de pensionari, constata cu regret ca Legea 16/2000, ce prevede institutionalizarea dialogului social intre reprezentantii pensionarilor si autoritatile publice, nu se respecta.In prezent, in Parlamentul Romaniei se afla mai multe acte normative, de interes pentru pensionari, pentru care nu am fost consultati de initiatori.Stimata doamna prim-ministru, in declaratia dumneavoastra data in 19 iunie, dupa respingerea de catre Senatul Romaniei a noii legi a pensiilor, intre altele ati mentionat faptul ca v-ati consultat cu reprezentanti ai pensionarilor.Regretam ca niciuna dintre organizatiile noastre nu au fost prezente la aceste consultari. Mai mult, suntem nevoiti sa va informam ca nu ati dat curs la niciuna dintre solicitarile noastre de a avea o intrevedere in care sa va prezentam principalele doleante ale pensionarilor si ne exprimam speranta ca o asemenea intrevedere va putea avea loc cat mai curand", se arata in scrisoarea transmisa de pensionari premierului Viorica Dancila si obtinuta de Ziare.com.Miercuri, inainte ca noua lege a pensiilor sa fie respinsa de Senat, Viorica Dancila declarase ca va avea o intrevedere cu reprezentantii pensionarilor din Romania pentru a discuta cu ei pe aceasta tema. Premierul a afirmat ca discutiile vor fi politice."Ma intalnesc astazi cu pensionarii pentru a discuta din punct de vedere politic. Am chemat si ministrul Muncii. Vom discuta si despre aspect ...citeste mai departe despre " Pensionarii o acuza pe Dancila ca a mintit: Nu a discutat cu noi despre Legea pensiilor respinsa de Senat! " pe Ziare.com