Pensions Europe: Masurile impuse prin OUG 114 vor fi devastatoare pentru sistemul romanesc de pensii

Spre exemplu, Pensions Europe considera ca decizia de a-i obliga pe administratorii fondurilor de pensii sa isi majoreze capitalul social la 10% din valoarea contributiilor are iz politic si se va dovedi devastatoare pentru sistemul national de pensii.Printr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com, Pensions Europe - asociatie cu 22 de membri din 18 tari UE - atrage atentia asupra modului in care OUG 114/2018 risca sa afecteze grav viitorul intregului sistem de pensii din Romania.In context, potrivit Pensions Europe, Radu Craciun , presedintele APAPR, a declarat:"Costurile determinate de cresterea la 10% a capitalului social pentru administratorii Pilonul II de pensii este enorm si greu de suportat, daca tinem seama si de faptul ca noile dispozitii legislative diminueaza dramatic nivelul maxim al comisioanarii in cadrul acestor sisteme de pensii cu pana la 70%.La finele lui 2018, totalul contributiilor la Pilonul II era de circa 8,76 miliarde de euro.Noua cerinta privind capitalul social de 10% ar insemna ca administratorii de fonduri de pensii ar trebui sa puna deoparte in jur de 800 de milioane de euro, de 11 ori mai mult fata de capitalul social actual si aproape de doua ori mai mult decat toate comisioanele de administrare percepute in cadrul acestor sisteme de pensii in ultimii 11 ani".Matti Leppala, secretarul general al Pensions Europe, a vorbit despre rezultatele remarcabile obtinute pana acum de fondurile de pensii private din Romania, dar si despre riscurile la care acestea sunt expuse, in perioada imediat urmatoare:"Pensions Europe solicita Romaniei sa renunte la a introduce cerinta unui capital social de 10% in sistemul de pensii, intrucat aceasta le-ar spulbera (fondurilor - n.red.) stabilitatea actuala si rezultatele pozitive si - impreuna cu toate celelalte reforme anuntate - ar distruge Pilonul II.Iar asta ar contraveni recomandarilor politicii europene care subliniaza importanta intaririi sistemelor de pensii suplimentare, astfel incat toti europenii sa ajunga sa aiba un standard adecvant de viata la pensie.Pastrarea unui sistem de pensii cu 3 piloni, care include pensia obligatorie de munca, este esentiala daca Guvernul Romani