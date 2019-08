Cate pensii de serviciu se platesc in Romania. Media la magistrati este de 18.315 lei pe luna

Cei mai multi, respectiv 3.814, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in cazul acestora a fost de 18.315 lei (18.225 de lei in iunie), din care 17.143 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat.De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiau 850 de persoane. Pensia medie era de 5.537 lei, din care 3.373 lei suportati de la bugetul de stat.In ceea ce priveste beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, numarul acestora era de 805 de persoane, pensia medie ridicandu-se la 4.475 de lei (2.703 lei de la bugetul de stat).Potrivit sursei citate, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania beneficiau 1.452 pensionari, iar pensia medie se ridica la valoarea de 10.855 lei, din care 7.678 lei suportati din bugetul de stat.Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui numar de 606 persoane, media fiind de 7.758 lei, din care 4.339 de lei cota suportata din bugetul de stat.De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al Parchetelor beneficiau 1.799 pensionari, pensia medie fiind de 4.289 lei, din care 2.614 lei suportati din bugetul de stat. ...citeste mai departe despre " Cate pensii de serviciu se platesc in Romania. Media la magistrati este de 18.315 lei pe luna " pe Ziare.com