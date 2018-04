PNL: Atacul PSD la Pilonul II de pensii reprezinta o crestere mascata de taxe

"Intentia guvernantilor de a atrage catre Pilonul I de pensii banii pe care romanii ii vireaza astazi la Pilonul II reprezinta o crestere mascata de taxe, menita a ascunde cresterea iresponsabila a cheltuielilor guvernamentale", sustine Bogdan Hutuca intr-un comunicat remis joi Ziare.com.Acesta arata ca "administratia socialista este disperata sa atraga la buget cat mai mult din cei 7,3 miliarde de lei pe care romanii urmeaza a-i transfera in acest an catre Pilonul II de pensii".Hutuca puncteaza ca este vorba despre bani privati care apartin celor care muncesc si care isi platesc contributiile catre pensii."Statul nu are niciun drept sa confiste acesti bani ce reprezinta pensia din viitor a milioane de romani, pentru a-i directiona catre alte cheltuieli curente", explica liderul liberal.Bogdan Hutuca sustine ca declaratia ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, care explica cum si statul poate investi o parte din banii de la Pilonul I de pensii reprezinta o minciuna."Declaratia ministrului Teodorovici este halucinanta in conditiile in care sistemul de pensii este pe deficit. Cum sa investesti un deficit? Din punct de vedere matematic, logic si financiar este imposibil", adauga Hutuca."Romanii care muncesc astazi platesc pensiile marite fara nicio logica economica de PSD, iar singura lor sansa de a beneficia de o pensie legata macar partial de nivelul contributiilor lor este o pensie privata. Din pacate, PSD face tot posibilul sa le confiste si pensiile viitoare", incheie Hutuca.Amintim ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca Pilonul II de pensii private va deveni optional, fara sa dea insa mai multe detalii pe aceasta tema.Ministrul a spus doar ca va fi un proces "total transparent" in care statul sa dea toate "informatiile, cat a acumulat" un om si "sa oferim randamente poate mai bune decat o face zona privata".In schimb, senatorul PNL Florin Citu sustine ca Executivul nu are cum sa faca sistemul de pensii private optional, singura varianta fiind nationalizarea Pilonului II si avertizeaza ca Guvernul va da o ordonanta in acest sens.Citeste si:Alba neagra cu Pilonul II de pensii: De ce se insista pe migrarea catre pensiile de stat si cum s-ar putea faceTeodorovici despre Pilonul II: ...citeste mai departe despre " PNL: Atacul PSD la Pilonul II de pensii reprezinta o crestere mascata de taxe " pe Ziare.com