Premierul Ludovic Orban: Nu exista un proiect pentru cresterea varstei de pensionare

Intrebat daca exista la Ministerul Muncii un proiect privind cresterea varstei de pensionare, el a negat, sustinand ca este un "fake news marca unei anumite parti"."Nu am spus asta. Am spus urmatorul lucru: in anumite domenii cum sunt Educatie, Cultura, Sanatate, sunt persoane care pot sa lucreze si dupa varsta de 65 de ani in masura in care isi pastreaza capacitatea de a lucra pana la o varsta, sa zicem pana la 70 de ani. Ceea ce am spus eu este ca trebuie sa li se permita sa decida ei daca lucreaza pana la varsta respectiva.Varsta de pensionare ramane 65 de ani, dar decizia daca ei continua trebuie sa le apartina lor cum este cazul Educatiei sa se reia din an in an daca vrea directorul scolii pe ochi frumosi sa-l mai lase un an sa vina sa predea. Trebuie sa fie decizia cadrului didactic daca vrea sa continue dupa 65 de ani si pe ce perioada, daca vrea sa se pensioneze la 69 sa se pensioneze la 69. (...) Nu exista inca (n.r. - un astfel de proiect). Eu am dat un raspuns la intrebarea legata de faptul ca pot sa ramana in educatie in anumite scoli catedre neacoperite pentru ca aceste ore sunt tinute de profesori pensionari si nu am o posibila solutie", a spus Orban, dupa ce a participat la dezbaterea organizata de Confederatia patronala Concordia "Dialog pentru dezvoltare".