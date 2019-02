Radu Craciun: Administratorii pensiilor de la Pilonul II se intreaba daca mai e rentabil sa-si continue activitatea

Inca din ianuarie, Pension Europa - asociatie din care fac parte si administratorii fondurilor de pensii private din Romania - atragea atentia asupra efectelor nefaste ale OUG 114 asupra industriei.Statul n-a tinut, insa, cont de acel avertisment si a continuat sa pregateasca aplicarea ordonantei in domeniul pensiilor private. Mai exact, Cabinetul Dancila le cere administratorilor sa isi majoreze consistent capitalul social si, simultan, sa isi scada comisioanele de administrare a contributiilor populatiei. Totodata - prin intermediul OUG 114 si a normelor formulate de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara A (SF) in vederea aplicarii ei - statul vrea sa le permita romanilor sa isi sisteze plata contributiilor la Pilonul II.In aceste conditii, asa cum Ziare.com v-a informat deja, economistul-sef al BNR Valentin Lazea a declarat ca cei 7 administratori de pensii private se gandesc sa se retraga din Romania. Iar una ca asta - a mai apreciat Lazea - ar dauna intregii economii romanesti, in conditiile in care administratorii Pilonului II, prin titlurile de stat pe care le cumpara, asigura 20% din finantarea Guvernului.Totodata, aceiasi administratori asigura circa 15% din lichiditatea pietei autohtone de capital.Contactat de Ziare.com, Radu Craciun , presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), n-a dezmintit informatiile prezentate de Valentin Lazea.In schimb, a transmis ca administratorii de pensii private evalueaza acum rentabilitatea investitiilor, in contextul adoptarii OUG 114."Deciziile de afaceri ale administratorilor se iau individual de catre acestia in urma analizelor interne pe care le fac. APAPR nu are nimic de a face cu astfel de decizii si nici nu are informatii privitoare la ele.Pe de alta parte, schimbarile aduse de OUG114/2018 inrautatesc dramatic perspectivele financiare ale administratorilor de pensii private care, nu doar ca isi vad veniturile diminuate drastic, dar vor trebui sa aduca un capital suplimentar de 800 de milioane de euro.In acest conditii, rata de rentabilitate a capitalului, un indicator atent urmarit de orice investitor, e probabil sa scada pana la nivelul dobanzii unui titlu de stat. In consecinta, orice investitor se va intreba: daca investind intr-o afacere, cu riscurile a ...citeste mai departe despre " Radu Craciun: Administratorii pensiilor de la Pilonul II se intreaba daca mai e rentabil sa-si continue activitatea " pe Ziare.com