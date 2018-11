Romania are peste 4,6 milioane de pensionari, care primesc in medie o pensie cu 100 de lei mai mare decat anul trecut

Numarul celor care s-au pensionat la limita de varsta era de 3.556.138 persoane, dintre care 1.974.817 femei, in timp ce pensia medie se situa la 1.340 de lei.Pensie anticipata au primit, in octombrie 2018, 20.682 persoane (1.412 lei, pensie medie), pensie anticipata partiala 86.552 de persoane (1.015 de lei pensia medie) si pensie de invaliditate 532.515 persoane (pensie medie de 649 lei), dintre care 47.645 persoane pentru gradul I de invaliditate (518 lei, pensie medie).In aceeasi luna, pensia de urmas s-a acordat unui numar de 490.109 de persoane (615 lei pensia medie), in timp ce ajutor social au primit 313 de pensionari (290 de lei pensie medie) .