Romania extremelor: In Teleorman sunt 16 pensionari la 10 salariati iar in Bucuresti 5 la 10

In trimestrul doi al acestui an, numarul mediu de pensionari a scazut cu 21.000 fata de trimestrul precedent, la 5,159 milioane persoane.Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,670 milioane persoane, de asemenea in scadere cu 10.000 persoane fata de primele trei luni."Raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10; acest raport prezinta variatii semnificative in profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariati in Municipiul Bucuresti, la 16 pensionari la 10 salariati in judetul Teleorman, 15 la 10 in Giurgiu si 14 la 10 in Botosani si Vaslui", precizeaza INS.In trimestrul doi din 2019, pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale, invaliditate, urmas etc.- platite de casele de pensii) a fost de 1.235 lei, in crestere cu 0,7% fata de trimestrul precedent.Pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 1.187 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare (fara impozit si contributia de asigurari sociale de sanatate) si castigul salarial mediu net a fost de 45,9% (comparativ cu 47,8% in trimestrul precedent).Comparativ cu perioada similara a anului trecut, in T2 2019 numarul mediu de pensionari a scazut cu 48.000 persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a scazut cu 10.000 persoane.Pensia medie lunara si pensia medie de asigurari sociale de stat au crescut comparativ cu acelasi trimestru al anului precedent, cu 10,1% si respectiv cu 10,6%.Pensionarii de asigurari sociale detin ponderea majoritara (99,96%) in numarul total de pensionari. Pensionarii de asigurari sociale de stat reprezinta 90,6% in totalul celor de asigurari sociale.Pe categorii de pensii, numarul pensionarilor pentru limita de varsta a fost preponderent (77,4%) in cadrul pensionarilor de asigurari sociale. Pensionarii cuprinsi in categoriile de pensii - anticipata si anticipata partial - au reprezentat 2,2%.Pensia medie de asigurari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima fiind de 597 de lei (948 lei in judetul Botosani, 954 lei in Giurgiu, 974 lei in Vrancea fata de 1.545 lei in judetul Hunedoara, 1.506 lei in Municipiul Bucuresti si 1.415 lei in judetul Brasov).Numarul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (in prezent - indemnizatie sociala), in trimestrul II 2019, a fost de 1,055 milioane persoane, din care 873.000 persoane din sistemul asigurarilor sociale de stat, reprezentand 18,7% din totalul pensionarilor din aceasta categorie, 179.500 persoane din randul pensionarilor proveniti din fostul sistem pentru agricultori, reprezentand 59,4% din totalul acestora, 3.000 persoane din sistemul militar, reprezentand 1,7% din totalul acestei categorii.