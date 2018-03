Romanii s-au trezit cu contributiile taiate la pensiile private, chiar daca guvernantii au dat asigurari ca nu va fi asa. Calculele arata adevarul

Contributiile nominale la Pilonul II de pensii NU se reduc, ne asigura, la finalul anului trecut, ministrul Muncii Olguta Vasilescu, dupa ce a anuntat ca va scadea procentul virat de stat, de la 5,1% la 3,75%.Explicatia era ca procentul redus se va aplica la o baza mai mare, prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat si, astfel, valoarea virata va ramane aceeasi ca pana la modificarile fiscale decise de guvernul PSD - ALDE."Contributiile la Pilonul II nu se reduc. Anul acesta (2017 - n.red.) sunt sapte miliarde care se livreaza Pilonului II de pensii. Anul viitor vor fi tot sapte miliarde. Avand in vedere ca va creste baza de impozitare si ca salariul pe brut creste cu 20%, era normal ca acest procent sa scada, dar in valoare nominala este aceeasi suma si anul viitor, ca anul acesta", a spus Lia Olguta Vasilescu.Iata mai jos un video din sedinta de guvern in care Olguta Vasilescu anunta cat se poate de oficial ca nu vor scadea contributiile:Ce s-a intamplat in realitateInformarile primite de romani arata ca, in luna ianuarie 2018, contributiile la fondurile de pensii private au scazut cu procente importante. In consecinta, pensiile private care vor fi primite de romani vor fi mai mici.Iata nemultumirile manifestate, pe Facebook , de cativa dintre romanii carora le-au scazut contributiile la Pilonul II de pensii.Interesant este ca, chiar si acum, cand lucrurile sunt evidente, autoritatile incearca sa induca ideea ca nu scaderea procentului de contributii la fondurile private este de vina, ci orice altceva.In timp ce Ministerul Muncii, prin purtatorul sau de cuvant, s-a eschivat de la un raspuns, reprezentantii Casei Nationale de Pensii ne-au spus ca de vina sunt sau angajatorii, care nu au majorat venitul brut al angajatului prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat, fie forma de plata - respectiv drepturi de autor si nu carte de munca.Practic, Casa de Pensii invoca toate exceptiile posibile, dar nu explica de ce au scazut contributiile in cazul in care angajatorul a trecut integral contributiile la angajat si a facut si modificarea in REVISAL."Dupa cum, desigur, cuno ...citeste mai departe despre " Romanii s-au trezit cu contributiile taiate la pensiile private, chiar daca guvernantii au dat asigurari ca nu va fi asa. Calculele arata adevarul " pe Ziare.com