Scandalul Pilonului II: De ce a castigat fosta sefa NN Pensii procesul cu ASF si a primit daune morale

"Pe cale de consecinta si sanctiunile prevazute de art. 141 alin. (2) lit. b si d din cuprinsul aceluiasi act normativ au fost aplicate nelegal.In subsidiar, Curtea retine ca fapta nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei in discutie nici din alte perspective", explica Curtea de Apel Bucuresti.Este vorba de motivarea unei decizii mediatizate, date in contextul scandalului privind posibila nationalizare a Pilonului II de Pensii.Judecatorii au explicat ca mesajele de avertisment transmise de Raluca Tintoiu catre clientii NN Pensii, privind riscul unei posibile nationalizari a Pilonului II de pensii, reflecta realitatea.Practic, Curtea de Apel Bucuresti a desfiintat decizia de sanctionare data de ASF in cazul fostului director general al NN Pensii, Raluca Tintoiu, dar si toate actele emise in baza acesteia. Instanta a decis si anularea amenzii si plata unor daune morale de 1.000 de euro catre reclamanta. Hotararea CAB nu este insa definitiva.Avertismentul transmis clientilorAmintim ca ASF i-a retras, pe 13 aprilie 2017, autorizatia de director general si administrator al fondului de pensii si a amendat-o cu 100.000 lei pe Raluca Tintoiu.Asta dupa ce societatea si-a avertizat clientii sa fie atenti la discutiile publice despre o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private. Tintoiu era Chief Executive Officer la NN Pensii din septembrie 2013."Informatiile reflecta realitatea"Ziare.com a analizat motivarea Curtii de Apel Bucuresti. Instanta a desfiintat pas cu pas argumentele ASF prin care s-a decis sanctionarea Ralucai Tintoiu.De exemplu, ASF i-a reprosat fostei sefe NN Pensii ca ar fi transmis clientilor "informatii false, inselatoare." Instanta este de alta parere."Analizand continutul comunicatului, Curtea constata ca informatiile transmise nu au fost false sau inselatoare", motiveaza judecatorii.De altfel, magistratii au analizat si paragrafele din mesajul fostei sefe NN Pensii, considerate de ASF ca fiind imputabile, cum ar fi:- "in ultimele saptamani, au existat discutii in spatiul public cu privire la o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private";- "drepturile tale de participant la Pil