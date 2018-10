Scandalul Pilonului II: Fosta sefa NN Pensii castiga procesul cu ASF si primeste daune morale

Curtea de Apel Bucuresti a decis anularea amenzii si plata unor daune morale de 1.000 de euro. Hotararea poate fi contestata la Inalta Curte."Admite actiunea, in parte. Anuleaza Decizia de sanctionare nr. 541/14 aprilie 2017 emisa de parata, actele care au stat la baza emiterii sale, precum si toate actele subsecvente, inclusiv Decizia nr. 1090/4 august 2017 de solutionare a plangerii prealabile.Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 1.000 de euro (in lei, la cursul BNR din data efectuarii platii), cu titlu de daune morale.Respinge petitul avand ca obiect restituirea amenzii contraventionale, ca fiind formulat impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucuresti- Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal.Pronuntata, azi, 16 octombrie 2018, prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei instantei", este minuta Curtii de Apel Bucuresti.Ce a decis, de fapt, instantaPractic, Curtea de Apel Bucuresti a desfiintat decizia de sanctionare data de ASF in cazul fostului director general al NN Pensii, Raluca Tintoiu, dar si toate actele emise in baza acesteia.Amintim ca ASF i-a retras, pe 13 aprilie 2017, autorizatia de director general si administrator al fondului de pensii si a amendat-o cu 100.000 lei. Tintoiu era Chief Executive Officer la NN Pensii din septembrie 2013.Instanta a mai hotarat ca ASF sa-i plateasca Ralucai Tintoiu daune morale de 1.000 de euro, suma ceruta de fosta sefa a NN Pensii.In cazul restituirii amenzii de 100.000 de lei, Curtea de Apel Bucuresti a respins solicitarea ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. De altfel, avocatul ASF a explicat in instanta ca amenda nu a fost incasata de ASF, ci de Ministerul Finantelor. Astfel, dupa finalizarea acestui proces, daca va castiga, Tintoiu trebuie sa deschida un proces separat impotriva MF, pentru restituirea banilor.Ce s-a intamplat la ultimul termenUltimul termen din acest proces a durat aproape doua ore. Avocatul Ralucai Tintoiu a facut in fata instantei o cronologie a cazului.Totul a inceput in aprilie 2017, cu o notif ...citeste mai departe despre " Scandalul Pilonului II: Fosta sefa NN Pensii castiga procesul cu ASF si primeste daune morale " pe Ziare.com