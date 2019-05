Se nationalizeaza sistemul de pensii private? Guvernul se pregateste de plecarea administratorilor de pe Pilonul II

Si cum legea nu prevedea ce se intampla in situatia in care cei sapte administratori de pensii private Pilon II ar pleaca din tara, Executivul a adoptat joi o ordonanta de urgenta care sa rezolve acest vid legislativ.Mai exact, OUG prevede ca Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, controlat de ASF, poate deveni administrator special al activelor detinute de administratorii de fonduri de pensii, daca acestia se retrag din Romania.Si pentru ca ordonanta a fost adoptata fara sa fie pusa in dezbatere publica si fara sa fie anuntata, afland-se pe ordinea de zi suplimentara, Opozitia acuza Guvernul ca a dat unda verde la nationalizarea sistemului de pensii administrat privat.In schimb, ministrul de Finante Eugen Teodorovici neaga, sustinand ca nu este vorba de nationalizare "absolut deloc".Ziare.com a solicitat o reactie din partea Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania cu privire la ordonanta adoptata joi, iar in momentul in care primim un raspuns vi-l comunicam.Pensiile administrate privat vor ajunge administrate de stat?Senatorul PNL Florin Citu spune ca, prin aceasta ordonanta de urgenta, Liviu Dragnea a dat unda verde la nationalizarea sistemului de pensii administrat privat."Dragnea da unde verde la NATIONALIZAREA sistemului de pensii administrat privat. PSD +ALDE, comunistilor! Ati premeditat NATIONALIZAREA pensiilor private! DA MAI DEPARTE!", scrie Florin Citu pe Facebook Totodata, Florin Citu acuza ASF ca "este partasa la acest jaf". "Ce 'analiza' a facut ASF de a fost de acord sa reduca cerintele de capital social TOCMAI pentru investitii in proiectele PPP ale guvernului? Acest tip de investitii, cu grad mare de risc de FALIMENT, cer mai mult capital nu mai putin. Mai ales cand este vorba de un guvern fara experienta in acest domeniu. Conducerea ASF va da un raspun in Parlament!", precizeaza senatorul PNL.Florin Citu mai anunta ca in primele zece zile dupa preluarea guvernarii de catre PNL va depune plangere penala pe numele celor pe care ii considera vinovati.Si USR spune ca, prin ordonanta de urgenta adoptata joi, pensiile administrate privat vor ajunge administrate de stat.Uniunea Salvati Romania spune ca "ordonanta de urgenta adoptata de Cabinetul Dan ...citeste mai departe despre " Se nationalizeaza sistemul de pensii private? Guvernul se pregateste de plecarea administratorilor de pe Pilonul II " pe Ziare.com