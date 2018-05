Se schimba data de plata a pensiilor: O miscare riscanta, care ar putea sa creeze probleme, nu sa le rezolve

Dupa ce cateva sute de pensionari din mai multe judete s-au plans, zilele trecute, ca nu si-au incasat pensiile la timp, liderul PSD a anuntat, luni, ca Viorica Dancila a trimis Corpul de Control al premierului la Posta Romana, ca sa afle de ce platile nu s-au facut la timp.Totodata, Dragnea a anuntat ca, pentru a impiedica producerea altor intarzieri nedorite in achitarea drepturilor romanilor, Guvernul va schimba calendarul de plata a pensiilor. Cu alte cuvinte, in curand, pensionarii isi vor primi banii in primele 14 zile din luna, nu in perioada 14-28 ale lunii, ca pana acum."La 1 ale lunii se vireaza banii catre Posta Romana, dupa care incep procedurile. Calculul este facut astfel incat in 9 zile sa se poata achita toate prestatiile sociale si toate pensiile (...) s-au pus 15 zile, sa fie acoperitor, in asa fel incat 15 mai sa fie ultima zi in care sa se plateasca pensiile. Ramane sa se decida, astazi-maine, in care luna intra in vigoare aceasta masura, incearca sa vada daca se poate de luna urmatoare (...) Problema care se pune acum este daca se incepe din iunie sau iulie", a explicat Liviu Dragnea.Mihai Seitan, fost ministru al Muncii: In loc sa rezolve problema, schimbarea ar putea-o agravaMihai Seitan, unul dintre creatorii legislatiei privind pensiile din Romania, si fost ministru al Muncii in perioada 2009-2010, sustine, insa, ca schimbarea calendarului de plati n-are cum sa rezolva problema intarzierilor la plata pensiilor.Ar putea, insa, agrava situatia.Iata cum functioneaza sistemul de plata a pensiilor si de ce spune specialistul ca ideea avansata de Dragnea risca sa faca mai mult rau decat bine.Ministerul Finantelor este cel care, la solicitarea Ministerului Muncii, aloca banii de pensii si ii transfera, prin intermediul conturillor Trezoreriei, catre Casele de Pensii."Acestea, dupa preluarea fondurilor si emiterea cupoanelor de pensii, fac plati in doua moduri. Pensionarilor care au conturi bancare le pot livra pensiile direct in conturi. Pentru ceilalti care nu au conturi, Casele de pensii livreaza banii si cupoanele catre Posta Romana. Aceasta, la randul ei, in baza unui grafic intocmit pe zile, le duce pensionarilor acasa banii si cupoanele.Sigu ...citeste mai departe despre " Se schimba data de plata a pensiilor: O miscare riscanta, care ar putea sa creeze probleme, nu sa le rezolve " pe Ziare.com