Se tot trag semnale de alarma privind majorarea pensiilor. Ce poate face Guvernul pentru a evita un dezastru economic

Asemenea deficite, atrage atentia Consiliul Fiscal, sunt foarte greu de imaginat ca fiind de acceptat de catre piete si indica nevoia de masuri grabnice de corectie.Semnalul de alarma tras de Consiliul Fiscal vine sa le completeze pe cele transmise in repetate randuri de analistii financiari, BNR , organisme financiare internationale. Pe langa avertismentele privind impactul bugetar major, toate vocile spun ca trebuie luate masuri rapid pentru a evita un dezastru economic.Si, totusi, ce poate face Guvernul? Singura solutie ar fi ca Legea pensiilor sa fie regandita pentru ca majorarea sa fie facuta in etape, intr-un ritm rezonabil, astfel incat sa fie suportabila de catre buget. Dar aceasta masura trebuie luata inainte de 1 septembrie, pentru ca dupa ce intra in vigoare legea este ireversibila si trebuie aplicata in aceasta forma.Pensiile trebuie crescute, dar nu atat de abruptPensiile romanilor sunt mici si trebuie crescute, insa o majorare atat de abrupta, de 40%, nu poate fi sustinuta in prezent de economia romaneasca, a declarat pentru Ziare.com Ionut Dumitru , economist sef al Raiffeisen Bank Romania, fost presedinte al Consiliului Fiscal."Este absolut clar ca trebuie majorate pensiile, problema este cu cat. In conditiile in care ai crestere economica, chiar daca mai mica decat in anii anteriori, dar este pozitiva, evident ca trebuie sa creasca si veniturile. Problema este cu cat. Pentru ca daca discutam de 40% crestere de pensii, avem o problema majora, pentru ca dinamica economica nu este de 40%. Daca ne uitam la cresterea economica, PIB-ul a crescut in termeni reali cu 4% anul trecut.Si guvernatorul BNR a spus recent ca atunci cand PIB-ul creste cu 4% nu putem discuta ca poate creste ceva cu 40%. E mult prea mare decalajul. Deci este absolut clar, dupa o logica absolut elementara si cred ca trebuia sa le fie clar si celor care au initiat aceasta crestere de 40%, ca nu este posibila. Nu incape in configuratia bugetara actuala. Nu cred ca se opune nimeni cresterilor de venituri, fie salarii, fie pensii, dar nu atat de abrupt, pentru ca economia nu poate sa sustina asa ceva", a explicat Ionut Dumitru.Potrivit acestuia, dupa noua lege a pensiilor, cheltuiala cu asistenta sociala pana in 2021-2022 va creste la aproape 15% din PIB."E aritmetica elementara: daca pensiile bazate pe contributivita ...citeste mai departe despre " Se tot trag semnale de alarma privind majorarea pensiilor. Ce poate face Guvernul pentru a evita un dezastru economic " pe Ziare.com