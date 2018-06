Sindicatele atrag atentia ca Parlamentul ar putea aproba azi taierea pensiilor militare cu peste 30%

"Reprezentantii militarilor, politistilor si angajatilor din penitenciare se opun si cer o dezbatere reala", arata FSANP.Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 59/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este la pozitia 42 pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor, care este for decizional, pentru ca actul normativ a trecut de Senat inca de anul trecut.Sindicalistii cer ca proiectul de lege sa fie retrimis la comisiile de specialitate ale Parlamentului, in vederea discutarii propunerilor organizatiilor sindicale si ale pensionarilor militari.FSANP arata ca, incepand cu 15 septembrie 2017, Guvernarea PSD-ALDE ar fi eliminat de facto, printr-o ordonanta de urgenta, acordarea unor drepturi obtinute legal in calculul pensiei militare pentru:- Fiecare an peste vechimea in serviciu minima necesara pentru pensionare;- Contributia individuala suplimentara la pensie;- Detinatorii Semnului onorific In Serviciul Patriei pentru 15, 20 si 25 de ani de activitate.Acuzatii la adresa Guvernului"Printr-o scamatorie juridica, Guvernul a dispus plafonarea pensiilor la o medie a salariilor nete care ar corespunde salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei (OUG 59/2017 art. VII p.3) ceea ce a insemnat, in mod direct, eliminarea drepturilor care motiveaza personalul din acest sector de activitate sa ramana in activitate pana la varsta maxima", se plang sindicalistii.Aceasta masura ar fi determinat, inainte de 15 septembrie 2017, un val de pensionari in sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala."Numai din sistemul penitenciar s-au pensionat 1/4 dintre angajati pentru a evita riscul de a pierde o serie de drepturi si de a primi o pensie diminuata cu peste 30%", arata FSANP.In mod concret, dupa anuntarea acestei masuri, statul roman ar fi trimis la pensie, cu 5 - 8 ani mai devreme, cateva mii de militari, politistii si functionarii publici cu statut special din penitenciare care, in mod normal, si-ar fi continuat activitatea.I.S. ...citeste mai departe despre " Sindicatele atrag atentia ca Parlamentul ar putea aproba azi taierea pensiilor militare cu peste 30% " pe Ziare.com