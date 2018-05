Teodorovici nu neaga o posibila suspendare a platilor catre Pilonul II. Ce a raspuns la intrebarea Ai cui sunt banii?

Intrebat daca se poate suspenda contributia la Pilonul II de pensii pe o perioada de 6 luni sau chiar un an, Teodorovici nu a negat aceasta varianta si a subliniat ca in prezent "se face o analiza"."Toti cei cu care ati discutat au spus foarte clar ca este un moment in care se face o analiza. O discutie pe toate posibilele scenarii. Ceea ce va iesi din aceasta discutie cu siguranta va fi o optiune atractiva pentru cei care contribuie. Se face o analiza, vrem sa avem mai multe instrumente din care sa alegem si acele instrumente sa ofere un randament cat mai ridicat", a declarat ministrul Finantelor marti.Guvernul se imprumuta scump din cauza scenariilor din piataEl a completat ca, dupa ce Guvernul finalizeaza evaluarea, se va discuta in mod transparent "cu toate datele publice"."Cand Guvernul termina aceasta evaluare, discutam atunci cu toate datele publice si in mod transparent. Pentru ca orice astfel de scenarii, si din pacate sustinute de oameni care habar nu au de ceea ce e normal si corect, produc efecte negative in costul de imprumut pe care Ministerul de Finante trebuie sa il plateasca in piata.Stau si ma gandesc daca astfel de afirmatii din partea unor politicieni care mai de care mai nejustificate nu ar trebui sa fie taxate conform legii".Ai cui sunt banii din Pilonul II?Ministrul Finantelor a evitat sa le spuna jurnalistilor daca banii din Pilonul II sunt ai cetatenilor sau ai statului, el tot evocand faptul ca cele doua au "aceeasi sursa, aceeasi provenienta"."Ambele, si Pilonul I, si Pilonul II au aceeasi sursa, aceeasi provenienta. Unii sunt administrati in mod public de catre stat, iar ceilalti sunt administrati in mod privat de catre cei 7 administratori de pensii private", a raspuns Teodorovici.Jurnalistii au insistat si l-au mai intrebat o data pe ministru cui apartin banii, insa raspunsul a fost acelasi: "ambele piloane au aceeasi sursa, aceeasi provenienta"."Rugamintea mea este sa stam, sa analizam si discutam cand Guvernul are un concept clar, il prezinta in mod public, cu toti actorii implicati in jurul mesei. Nu are nimeni nicio intentie de a face ceva pe ascuns si totul se face in binele contribuabililor", a conchi ...citeste mai departe despre " Teodorovici nu neaga o posibila suspendare a platilor catre Pilonul II. Ce a raspuns la intrebarea Ai cui sunt banii? " pe Ziare.com