Trei sferturi dintre romani spun ca Pilonul II de pensii trebuie mentinut. Multi au strans chiar si peste 20.000 de lei

Sondajul derulat de catre institutul ISRA Center la solicitarea APAPR in perioada octombrie-noiembrie 2019 arata ca dupa aproape 12 ani de functionare a sistemului de pensii obligatorii private, doua treimi dintre romani cred ca Pilonul II de pensii este o idee buna, iar trei sferturi spun ca acesta ar trebui mentinut."Nivelul de satisfactie al romanilor privind administrarea Pilonului II este in crestere la nivelul principalilor indicatori (acces la informatie, claritatea informatiei, costurile de administrare). 45% spun ca au multa si foarte multa incredere in sistemul de pensii private", mai arata sondajul, potrivit unui comunicat de presa al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).Pilonul II - singurul mod de economisire pentru cei mai multi romaniSondajul mai arata ca, in pofida cresterii cu 15% a salariului mediu pe economie in 2019, tot mai putini romani spun ca pot economisi o parte din veniturile lor: doar 34% dintre romani economisesc cu regularitate (in scadere fata de 45% in 2018), in timp ce 60% dintre cei intervievati spun ca nu pot pune deoparte niciun leu din ce castiga (in crestere fata de 51% in 2018).Corelatia acestor informatii, precizeaza institutul ISRA Center, sugereaza o inclinatie spre consum a populatiei, ceea ce face Pilonul II de pensii private cu atat mai important pentru protectia financiara viitoare a romanilor. De altfel, doar 11% dintre salariatii cu venituri peste medie reusesc sa economiseasca activ, pe cont propriu, pentru pensie."Fondurile de pensii private de Pilon II au inregistrat in 2019 cele mai bune performante investitionale din ultimii 9 ani, iar rezultatele cumulate pe toata perioada de functionare arata ca acestea chiar sunt o solutie de protectie a populatiei impotriva saraciei. Pilonul II in Romania a functionat in primul rand in beneficiul participantilor, in pofida climatului legislativ instabil, producand randamente foarte bune in conditii de risc redus si cu costuri de functionare extrem de competitive.Coroborand datele sondajului ISRA si informatiile statistice ale ASF si APAPR, reiese faptul ca Pilonul II de pensii private obligatorii este singura sursa de acumulare financiara pentru vasta majoritate a populatiei tarii.