Un cantaret cu dizabilitati a renuntat la cariera pentru ca ANAF l-a pus sa aleaga intre pensie si veniturile din muzica

Mai exact, fiind incadrat la gradul I de handicap, ANAF il obliga sa opteze intre veniturile dintre activitatile artistice si pensia de handicap, cele doua neputand fi cumulate.Anul trecut Camera Deputatilor a adoptat o serie de modificari la Legea 263/2010, astfel ca pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente, respectiv drepturi de autor, proprietate intelectuala si drepturile conexe, dar acest lucru nu viseaza si persoanele care obtin venituri din activitati artistice.Robert Gavrilescu a declarat pentru Ziare.com ca lautarii si in general cei care obtin venituri din activitati artistice trebuie sa fie taxati, dar sa existe reglementare pentru persoanele cu handicap."ANAF sa se gandeasca: nu toti suntem Florin Salam sau Guta. Eu sunt un lautar de duzina, mi-a dat Dumnezeu putin talent", ne-a spus barbatul.Robert Gavrilescu a precizat ca el obtine 300 de lei la un eveniment, avand in vedere ca activeaza in provincie, adaugand ca in perioada de post nici nu are venituri. In aceasta situatie, barbatul a preferat sa renunte la cariera muzicala si sa ramana cu pensia sigura de 640 de lei primita de la stat."Eu oricum nu mai pot activa decat un an sau doi. Si evenimentele le-am selectat ca nu pot sa stau in carucior ore in sir", a punctat el.In plus, Gavrilescu se plange ca persoanele cu handicap de gradul II si III au voie sa munceasca, in timp ce cei cu gradul I nu. "Daca sunt paralizat de la gat in jos si nu ma ajuta mainile, ma ajuta capul. De ce sa nu muncesc?", spune el.Robert Gavrilescu a venit pe lume cu o deficienta grava, fiind condamnat pentru toata viata la scaunul cu rotile. Barbatul a reusit insa sa isi intemeieze o familie, dar si o cariera muzicala la nivel local.