Vasilescu: Al 13-lea salariu se va lua in calcul la pensie. Vor exista doua categorii de pensionari

"O sa se ia in calcul acordul global, ca au fost pensionari care au avut al 13-lea salariu. Au avut si alte drepturi in afara de acest salariu si pana acum nu le-au fost luate in calcul. Se vor lua in calcul toate componentele salariale pe care le-au avut si pentru care au contribuit", a spus Vasilescu, joi seara, la Antena 3.Aceasta a precizat ca textul Legii Pensiilor a fost finalizat si ca se fac simulari pe trei modalitati de calcul. Si in toamna spunea ca este gata de la 1 octombrie.Ministrul a reiterat faptul ca se va face o deferentiere intre categoriile de pensionari, aducand, din nou, in discutie pensionarii care au cotizat pana in 10 ani."Va fi facuta o diferentiere intre pensionarii care au un stagiu mai mic de 10 ani fata de ceilalti care au contribuit peste zece ani, asa este nornal. M-am bucurat sa constat ca organizatiile de pensionari au sustinut in unanimitate acest lucru. Asta nu inseamna ca cei care au un stadiu sub 10 ani de cotizare vor suferi in vreun fel, in sensul ca li se va taia din pensie.Noi am crescut cu 30% pensia minim garantata anul trecut si anul acesta o crestem din nou cu 30%, dar e important sa fie o diferentiere intre acele doua categorii de pensionari, pentru ca cei care au peste 10 ani stagiul de cotizare vor trebui sa castige mult mai mult in perioada urmatoare in functie de contributivitate, sa creasca pe punctul de pensie", a adaugat Vasilescu.Ministrul a sustinut ca asociatiile de pensionari au cerut ca si impozitarea sa fie diferentiata in functie de pensie, dar a precizat ca aceasta varianta nu poate fi aplicata deocamdata."Ne-au cerut pensionarii, sigur ca asta nu am luat-o in calcul pana acum, ca si impozitul pe pensii sa fie diferit. La pensiile mai mari sa fie si impozitarea mai mare. Noi mergem pe impozitul pe care l-am stabilit anul acesta de 10% la pensiile peste 2.000 de lei si 0% la cele sub 2.000 de lei", a spus ea.Ministrul a mentionat, joi seara, ca la nivelul UE au fost discutii cu comisarul european pentru Munca vizavi de varsta de pensionare, adaugand ca aceasta nu va creste.In urma cu cateva saptamani, Lia Olguta Vasilescu anunta ca cei care nu au cotizat 10 ani la pensii vor fi scosi din aceasta categorie si inclusi la asistati social."Vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat 10 ani, cei care nu a ...citeste mai departe despre " Vasilescu: Al 13-lea salariu se va lua in calcul la pensie. Vor exista doua categorii de pensionari " pe Ziare.com