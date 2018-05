Vosganian (ALDE): Preluarea banilor de la Pilonul II la Pilonul I ar fi o frauda la Constitutie, ar fi un abuz

"Preluarea banilor de la Pilonul II la Pilonul I ar fi o frauda la Constitutie, ar fi un abuz si asa ceva nu cred ca e posibil", a spus deputatul ALDE, care este economist de profesie si a fost ministru al Finantelor si al Economiei.In plus, vicele ALDE a subliniat ca banii din Pilonul II de pensii sunt ai romanilor, iar dreptul de proprietate este clar dovedit de faptul ca aceste sume pot fi lasate mostenire in caz de deces al titularului de cont.Cat despre ideea vehiculata de liderii marcanti ai PSD si ai Guvernului, cum ca romanii ar urma sa opteze intre Pilonul I si II de pensii, Vosganian aminteste ca "in 2008 au optat" deja, asa incat acum ar insemna ca trebuie sa schimbe optiunea, iar automat cei care au dorit sa aiba contributii la Pilonul II ar trebui sa ramana acolo.Ce spune ministrul de Finante despre Pilonul IIAmintim ca tot azi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu a negat o posibila suspendare a platilor catre Pilonul II, sustinand ca atunci cand Guvernul va avea un concept clar il va prezenta public, evitand insa sa spuna daca el considera ca banii din acest pilon de pensii private apartin romanilor sau statului.Intrebat daca se poate suspenda contributia la Pilonul II de pensii pe o perioada de 6 luni sau chiar un an, Teodorovici nu a negat aceasta varianta si a subliniat ca in prezent "se face o analiza"."Toti cei cu care ati discutat au spus foarte clar ca este un moment in care se face o analiza. O discutie pe toate posibilele scenarii. Ceea ce va iesi din aceasta discutie cu siguranta va fi o optiune atractiva pentru cei care contribuie. Se face o analiza, vrem sa avem mai multe instrumente din care sa alegem si acele instrumente sa ofere un randament cat mai ridicat", a declarat ministrul Finantelor marti.Eugen Teodorovici a evitat sa le spuna jurnalistilor daca banii din Pilonul II sunt ai cetatenilor sau ai statului, el tot evocand faptul ca cele doua au "aceeasi sursa, aceeasi provenienta"."Ambele, si Pilonul I, si Pilonul II au aceeasi sursa, aceeasi provenienta. Unii sunt administrati in mod public de catre stat, iar ceilalti sunt administrati in mod privat de catre cei 7 administratori de pensii private", a raspuns Teodorovici.Jurnalistii au insistat si l-au mai intrebat o data pe ministru cui apartin banii, insa rasp ...citeste mai departe despre " Vosganian (ALDE): Preluarea banilor de la Pilonul II la Pilonul I ar fi o frauda la Constitutie, ar fi un abuz " pe Ziare.com