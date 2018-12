Grupul OMV este gata sa continue finantarea proiectului Nord Stream 2, in pofida criticilor

Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente, pentru RIA Novosti."Pana la aceasta data am investit 531 de milioane de euro in acest proiect", a spus Rainer Seele, referindu-se la perioada de pana la finele celui de-al treilea trimestru al acestui an.Potrivit directorului general de la OMV, in 2019, volumul finantarii va depinde de progresele realizate in implementarea proiectului."Depinde care vor fi necesitatile pentru Nord Stream 2 in 2019. Avem un acord cadru pentru un imprumut, in cadrul caruia Nord Stream 2 poate solicita anumite sume de la noi", a spus Rainer Seele.Oponentii proiectului Nord Stream 2, printre care se numara SUA, dar si mai multe tari din estul Europei, sustin ca acest gazoduct va creste dependenta energetica a Europei fata de Rusia si, dupa incidentul din stramtoarea Kerci, si-au intensificat solicitarile pentru oprirea proiectului.Rainer Seele a mai spus ca OMV si grupul rus Gazprom intentioneaza sa ajunga la un acord final cu privire la achizitionarea de active in primele trei luni ale anului urmator."Directorul general de la Gazprom, Alexey Miller, si cu mine am ajuns la un acord clar cu privire la acordurile care vor fi semnate si la ce preturi, in primul trimestru al anului urmator", a spus Rainer Seele, reiterand faptul ca acordul va fi unul de tip achizitionare de active si nu unul de tip schimb de active.Conform acordului negociat cu Gazprom, OMV ar urma sa obtina o participatie in proiectul destinat dezvoltarii blocurilor 4 si 5 ale formatiunii Achimov, parte a zacamantului de petrol, gaz si condensat Uregoy din Siberia.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, in timp ce Ministerul Economiei detine un pachet de 20,64% din actiuni, iar Fondul Proprietatea 20,11%. Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie) .