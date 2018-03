OMV vrea sa-si majoreze profitul cu 70% si sa investeasca 10 miliarde de euro in achizitii

Grupul austriac, care exploreaza campuri petrolifere in Europa Centrala si de Est, Marea Nordului, Orientul Mijociu si Africa, a precizat ca a alocat un buget de 10 miliarde de euro pentru achizitii pana in anul 2025, informeaza Reuters.Jumatate din bugetul de achizitii va fi utilizat pentru cresterea operatiunilor de downstream (rafinare), pentru a putea sa isi majoreze capacitatea de rafinare, de la 370.000 de barili pe zi in 2017 pana la 600.000 barili in 2025, si a se extinde pe actualele si pe noi piete. OMV opereaza in prezent rafinarii in Austria, Germania si Romania (Petrobrazi).Pe langa bugetul pentru achizitii, OMV vrea sa investeasca intre 2 si 2,5 miliarde de euro anual intre 2018 si 2025 pentru explorare, rafinare si procesare de titei si gaze naturale intr-un mod cat mai modern si mai eficient posibil."Strategia noastra integrata ne va permite sa inregistram o crestere internationala, profitabila si responsabila cu obiectivul cresterii substantiale a valorii companiei", a informat directorul general de la OMV, Rainer Seele, intr-un comunicat de presa.Pe langa achizitii, OMV vrea sa isi reduca si costurile cu 100 milioane de euro pana in 2020, dupa ce incepand din 2015 si pana in prezent a reusit sa taie costurile cu 330 milioane euro.In ceea ce ii priveste pe actionarii OMV, grupul austriac subliniaza ca dividendele ar urma sa creasca in linie cu evolutia fluxului de numerar si a profitului net si sa ramana cel putin la nivelul actual.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, in timp ce Ministerul Economiei detine un pachet de 20,64% din actiuni, iar Fondul Proprietatea 20,11%. Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie).