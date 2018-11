OMV Petrom a descoperit noi resurse de gaze in Oltenia

"Sonda Mamu 4317 a fost forata in proximitatea zacamantului Mamu, la o adancime de aproximativ 4.400 de metri si a confirmat existenta gazelor si condensatului. Datorita proximitatii fata de infrastructura existenta, sonda a intrat in productie la sfarsitul lunii octombrie, cu un volum initial de peste 190.000 m3/zi (circa 1.100 bep/zi) ", se mentioneaza in comunicatul remis, joi, AGERPRES.Investitiile in foraj si pentru conectarea sondei Mamu 4317 la infrastructura existenta s-au ridicat la aproximativ 10 milioane de euro."Majoritatea zacamintele de gaze din Romania au intrat in productie cu zeci de ani in urma, sunt mature, iar productia lor este in declin. OMV Petrom continua sa investeasca in explorare si activitati de productie pentru a limita acest declin si pentru a asigura securitatea aprovizionarii cu energie. In primele zece luni ale anului, ne-am intensificat investitiile cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut si am forat 89 de sonde noi si sidetrackuri. Acestea se adauga celor 9 miliarde de euro deja investite in Upstream, in Romania, in perioada 2005-2017", a declarat Peter Zeilinger, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil de Upstream.Zacamantul Mamu se afla in productie din 1980, dar continua sa fie unul dintre zacamintele cu cea mai mare productie din portofoliul OMV Petrom. Productia curenta a acestuia este de aproximativ 4.500 bep/zi. Daca ar fi utilizata doar pentru incalzire, productia anuala a zacamantului Mamu ar putea asigura incalzirea pentru aproximativ 180.000 de locuinte.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze de aproximativ 61 milioane bep in 2017. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere, Grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 789 benzinarii, la sfarsitul lui septembrie 2018, sub doua branduri, OMV si Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64% din actiuni, Fondul Proprietatea 9,9985%, iar 18,35% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 25,5 miliarde de euro platiti sub forma de taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005 - 2017.A