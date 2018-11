OMV Petrom devine unic titlular in patru perimetre petrolifere onshore

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a aprobat preluarea de catre OMV Petrom a participatiei detinute de Repsol in patru acorduri de explorare onshore.Dupa aprobarea ANRM,Acordurile de farm-out au fost incheiate in 2013, OMV Petrom fiind operator si detinatorul unei participatii de 51%, in timp ce Repsol a detinut o participatie de 49%.In trimestrul doi din 2018, Repsol a informat OMV Petrom despre intentia de a se retrage din aceste concesiuni si partile au ajuns la un acord, conditionat de aprobarea autoritatilor. OMV Petrom va continua proiectele in derulare si va prelua angajamentele din cadrul acordurilor de concesiune.Investitiile realizate pana acum in cadrul acestor asocieri in baza acordurilor de exploatare in participatie se ridica la peste 200 de milioane de dolari si includ achizitia de date 2D si 3D, precum si forajul a doua sonde complexe de mare adancime si cu presiune ridicata. In prezent, o a treia sonda de explorare este in foraj, la o adancime de sub 5.000 metri.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze de aproximativ 61 milioane barili echivalent petrol in 2017.Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere, grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 789 benzinarii, la sfarsitul lui septembrie 2018, sub doua branduri, OMV si Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,9985%, iar 18,35% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 25,5 miliarde de euro platiti sub forma de taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005 - 2017.