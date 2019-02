OMV Petrom: Ne dorim sa continuam proiectul din Marea Neagra, dar deocamdata nu se intrunesc toate conditiile

"Marea Neagra este o oportunitate uriasa pentru OMV Petrom si pentru Romania. Insa, pentru a merge mai departe, este nevoie sa ai piata libera de gaze, fiscalitate stabila si infrastructura-cheie. Este un proiect cu adevarat important si ne dorim sa mergem mai departe, asa ca vom continua sa dialogam cu autoritatile, care, si ele, vor sa mergem mai departe, sa gasim cea mai buna solutie", a spus oficialul companiei petroliere.Ea a aratat ca in prezent nu sunt intrunite conditiile necesare pentru ca OMV Petrom si ExxonMobil, compania partenera in proiectul Neptun Deep, sa ia decizia finala de investitii."Investitorii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate. Este un criteriu atat de important pentru o investitie atat de importanta. Trebuie sa stim cat va fi factura fiscala, trebuie sa intelegem pe cel fel de piata activam si avem nevoie de o piata libera", a sustinut Verchere.Oficialul OMV Petrom a amintit ca Romania importa doar 12% din consumul de gaze si a apreciat ca "acest lucru este ceva fenomenal, insa este nevoie de investitii sa ramana asa".Pentru acest an, compania a anuntat ca va scadea cu 17% nivelul investitiilor, pana la 3,7 miliarde de lei, de la 4,3 miliarde de lei in 2018, ca urmare a instabilitatii legislative.Intrebata unde va fi vandut gazul din Marea Neagra, Verchere a aratat ca prima piata vizata este cea mai apropiata, respectiv Romania, insa a reiterat ca, in acest sens, un rol crucial il joaca infrastructura necesara."Este foarte important sa fie protejat consumatorul vulnerabil, pe masura ce pretul energiei creste", a subliniat oficialul Petrom.La inceputul acestei luni, in raportul privind rezultatele anului trecut, compania preciza ca mediul legislativ actual din Romania nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in Marea Neagra, in contextul in care, in ultimele luni, s-a observat o serie de initiative fiscale si de reglementare discutate si/sau implementate, fapt ce sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza intreg mediul de afaceri."Un cadru fiscal si de reglementare stabil, predictibil si favorabil investitiilor reprezinta o cerinta esentiala pentru dezvoltarea investitiilor noastre viitoare, atat onshore, cat si offshore. Legea privind activitatile offshore a intrat in vigoare la jumatatea lunii noiembrie 2018. La sfarsitul anului 2018, Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta nr. 114, introducand masuri care afecteaza mai multe sectoare. Printre aspectele principale care afecteaza activitatea noastra se numara stabilirea de preturi reglementate la gaze naturale si energie electrica pe o perioada de trei ani, precum si majorarea contributiei financiare aplicate cifrei de afaceri din activitatile de gaze naturale si energie electrica. Actualmente, suntem in curs de evaluare a impactului asupra operatiunilor noastre, deoarece legislatia secundara inca nu a fost emisa", se spune in comunicat.Potrivit sursei citate, in privinta riscului de reglementare, societatea se afla in dialog cu autoritatile romane pe subiecte relevante pentru industrie."In ultimele luni am observat o serie de initiative fiscale si de reglementare discutate si/sau implementate. Acest lucru sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza intreg mediul de afaceri", afirma compania.In ceea ce priveste zacamintele din Marea Neagra, in opinia reprezentantilor OMV Petrom, mediul legislativ actual nu ofera "premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde".