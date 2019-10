OMV Petrom: Ramanem dornici sa dezvoltam proiectul Neptun

"Autoritatile romane iau in considerare modificarea legislatiei cheie in domeniul titeiului si gazelor naturale (un nou proiect al Legii Offshore, amendamente la OUG 114/2018 si OUG 19/2019, posibilitatea unei reveniri mai rapide la o piata liberalizata a gazelor naturale). Vedem redeschiderea dialogului privind astfel de subiecte fundamentale pentru Romania ca fiind un important pas inainte", spun oficialii Petrom.Datorita acestor intentii ale autoritatilor romane, reprezentantii companiei s-au referit in ton optimist la proiectul Neptun Deep din Marea Neagra."Neptun Deep: OMV Petrom saluta initiativele recente ale autoritatilor romane de a imbunatati mediul fiscal si de reglementare actual aferent proiectelor offshore in domeniul gazelor naturale. Ramanem dornici sa vedem proiectul strategic Neptun Deep dezvoltat", potrivit raportului trimestrial.OMV Petrom a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 2,8 miliarde de lei, in crestere cu 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Valoarea vanzarilor consolidate a crescut cu 13% in primele noua luni din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, pana la 18,2 miliarde de lei, sustinute de vanzari mai mari atat in Downstream Oil, cat si in Downstream Gas.Totodata, in al treilea trimestru al acestui an, profitul net al companiei a fost de 785 milioane de lei, in scadere cu 43% fata de trimestrul trei din anul 2018.