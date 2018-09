E oficial: Porsche nu va mai produce masini diesel

Decizia vine in conditiile in care firma mama Volkswagen este investigata dupa ce a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel (Dieselgate) . De asemenea, in unele orase germane automobilele diesel mai vechi nu mai au voie sa circule, in incercarea de a reduce poluarea, transmit BBC si Reuters.Directorul general al Porsche, Oliver Blume, a afirmat intr-un interviu acordat saptamanalului Bild am Sonntag ca producatorul auto "nu demonizeaza tehnologia diesel, care este si va ramane o tehnologie de propulsie importanta"."Totusi, in calitatea noastra de producatori de masini sport, am ajuns la concluzia ca ne-ar placea ca viitorul nostru sa nu mai fie legat de modelele diesel, care oricum au un rol secundar in compania noastra", a declarat Oliver Blume, dand asigurari ca actualii clienti ai Porsche care au vehicule echipate cu motoare diesel vor fi serviti in continuare.Porsche nu a produs propriile sale motoare diesel, preferand sa le foloseasca pe cele de la Audi."Cu toate acestea, imaginea Porsche a avut de suferit, Dieselgate ne-a provocat multe probleme", a explicat Blume.Primul model Porsche echipat cu motor diesel a fost vandut in urma cu aproape zece ani.In iunie, Porsche AG a anuntat ca primul sau model exclusiv electric se va numit Taycan, iar anul viitor intentioneaza sa lanseze productia de serie a vehiculului care va concura cu Model T de la Tesla.Numele, anuntat de directorul general Oliver Blume la cea de-a 70-a aniversare a Porsche, inseamna "manz plin de viata" si reflecta celebrul logo al Porsche cu un cal negru care se cabreaza.Modelul electric sport cu patru locuri, cunoscut pana acum sub numele Mission E, va iesi de pe liniile de asamblare in 2019. Va putea ajunge in 3,5 secunde la 100 de km/ora iar autonomia modelului va fi de 500 de kilometri. Pretul modelului nu a fost dat publicitatii.Porsche a investit un miliard de euro in modernizarea principalei sale fabrici - Zuffenhausen (Stuttgart) - unde va produce primul model exclusiv electric.Porsche a anuntat ca intentioneaza sa-si dubleze pana in 2022 investitiile in vehicule electrice si hibride la peste sase miliarde de euro, in conditiile in care firma mama Volkswagen cauta sa depaseasca scandalul emisiilor (Dieselgate) si sa profite de cerea pentru vehicule prietenoase cu mediul.Porsche, un contributor important la profitul grupului Volkswagen, vrea ca pana in 2025 vehiculele pe baterii sa reprezinte un sfert din vanzarile sale.