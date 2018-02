Studiu: Criza guvernamentala i-a facut pe romani sa nu mai vrea sa cumpere nimic la sfarsitul anului trecut

In contextul cresterii increderii consumatorilor din Europa, realizatorii studiului de specialitate prognozeaza pentru anul 2018 o majorarea a consumului casnic din Uniunea Europeana (UE) cuprinsa intre 1,5 si 2%, in termeni reali."Pe toata durata anului 2017, increderea intr-o eventuala crestere economica a Europei a crescut semnificativ. Bazandu-se pe aceasta crestere, oamenii spera si la salarii marite.Asteptarile privind veniturile sunt pozitive intr-o mare parte a Europei, dar sunt doar cu putin mai mari fata de anul 2016. Aceeasi evolutie a inregistrat-o si disponibilitatea de cumparare.Pe baza tuturor factorilor analizati, GfK prognozeaza pentru anul 2018 o crestere a consumului gospodariilor din Uniunea Europeana intre 1,5 si 2%, in termeni reali. In concluzie, economia europeana va continua sa fie sustinuta de consumul privat", declara expertul in consum al GfK, Rolf Burkl.In cazul Romaniei, analiza GfK arata ca toti indicatorii au scazut semnificativ, in ultimul trimestru al anului 2017, iar asteptarile economice au atins minimul anual in decembrie, ajungand la un nivel de -19,3 puncte, o scadere de aproape 37,6 puncte fata de maximul anual din luna martie si cea mai mica valoare din aprilie 2013."Criza guvernamentala care continua in Romania are efect si asupra consumatorilor.In ultimul trimestru din 2017, toti indicatorii au inregistrat scaderi drastice. In acelasi timp, asteptarile romanilor privind veniturile au scazut si ele. Au atins nivelul de 6,8 puncte in decembrie 2017, cea mai mica valoare din septembrie 2014. Si asta dupa ce, in luna martie, crescusera la un maxim de 33,7 puncte.in decembrie 2017. Este vorba de un nivel cu 16,6 puncte mai mic decat maximul din luna martie a aceluiasi an", se precizeaza in concluziile studiului.La nivel european, in decembrie 2017, increderea consumatorilor din Europa a continuat sa creasca usor, iar indicele climatului de consum calculat de GfK pentru cele 28 de state din UE a atins valoarea de 21,1 puncte, cea mai ridicata din ultimii 10 ani. Pe primele trei locuri in clasamentul tarilor care au inregistrat cresteri semnificative se afla Franta, Germania si Austria.Pe de alta parte, in Europa, asteptarile privind veniturile au crescut usor intre septembrie si decembrie 2017, cu o medie de doua puncte, ajungand la 15 puncte."Asteptari mai mari privind cresterea salariilor s-au inregistrat in Austria si Slovenia. Si la acest capitol, Romania a inregistrat cea mai mare scadere. Inclinatia catre cumparare a crescut fata de luna septembrie cu un punct, ajungand la nivelul de 21 puncte la finalul lunii decembrie. La acest indicator, Polonia si Austria au inregistrat cele mai mari cresteri", conform studiului de specialitate.GfK are peste 13.000 de experti din domeniul studiului de piata si furnizeaza perspective globale asociate cu informatii despre pietele locale pentru mai mult de 100 de tari.