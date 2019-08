Aurul ajunge la un maxim istoric: 211,5392 de lei pentru un gram

Cresterea pretului aurului a inceput miercuri 7 august 2019, cand a fost cotat la 202,1739 lei. La 28 august 2018 aurul era cotat la 155,0496 lei/gram, iar la inceputul acestui an, la 169,8613 lei/gram.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,7305 lei, mai putin cu 0,17 de bani (-0,04%) in comparatie cu anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica fusese cotata la 4,7322 lei.Pe de alta parte, leul a pierdut teren in fata dolarului american, cotatia anuntata fiind de 4,2638 lei, cu 0,32 bani peste valoarea precedenta (0,08%), stabilita la 4,2606 lei pentru un dolar.In acelasi timp, moneda nationala s-a apreciat in raport cu francul elvetian, pana la un curs de 4,3425 lei, in scadere cu 0,52 bani (-0,12%), comparativ cu anuntul anterior, respectiv 4,3477 lei pentru un franc elvetian.