Aurul, la cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, din cauza temerilor privind recesiunea

Pe piata spot, la ora 08:30 AM, uncia de aur inregistra un avans de 1,2%, la 1.523 dolari, dupa ce saptamana trecuta a depasit pragul psihologic de 1.500 dolari, pentru prima data din aprilie 2013. Pe piata din SUA, cotatiile futures la aur au atins 1.535 dolari o uncie."Aurul castiga pe fondul acestor turbulente", a apreciat Neil Wilson de la platforma de tranzactionare Markets.com. Acesta a adaugat ca, daca uncia de aur depaseste 1.525 dolari, ar putea apoi ajunge pana la pragul de 1.550 dolari.Analistii de la Goldman Sachs au avertizat asupra cresterii riscului de recesiune din cauza razboiului comercial dintre SUA si China si au inrautatit estimarile privind evolutia economiei americane in trimestrul patru din 2019.Bursele din intreaga lume au inregistrau in ultimele zile scaderi semnificative, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune de luna viitoare taxe vamale suplimentare de 10% pentru importuri de bunuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari.Revenirea aversiunii fata de risc a dus la majorarea cererii pentru active considerate sigure precum aurul, yenul japonez si francul elvetian."Aurul este mai atractiv atunci cand piata bursiera se prabuseste. In prezent, metalul galben si-a redobandit o parte din atractivitatea sa de valoare de refugiu", aprecia recent Brian Lan, director la dealerul GoldSilver Central din Singapore.