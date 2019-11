Aurul, ultima obsesie a liderilor nationalisti din Europa de Est

Un ultim exemplu este fostul premier al Slovaciei, Robert Fico, care are sanse sa revina la putere, si care a cerut Parlamentului de la Bratislava sa oblige Banca Centrala sa repatrieze o parte din rezervele de aur care sunt pastrate in Marea Britanie.Motivul? Potrivit lui Fico, uneori partenerii tai internationali te pot trada, fostul premier citand un pact din 1938 convenit de Franta, Marea Britanie, Italia si Germania care i-a permis lui Adolf Hitler sa anexeze o parte din Cehoslovacia si, mai recent, refuzul Bancii Angliei de a returna Venezuelei o parte din rezervele sale de aur din cauza unor divergente politice."Dupa Acordul de la Munchen nu mai poti sa ai incredere nici macar in cei mai apropiati aliati. Va garantez ca daca se va intampla ceva, nu vom vedea niciun singur gram din rezerva de aur. Haideti sa facem acest lucru cat mai rapid posibil", i-a indemnat Fico pe parlamentarii slovaci referindu-se la repatrierea rezervelor de aur.Aceste comentarii au fost facute in pofida faptului ca Marea Britanie este unul din aliatii Slovaciei, ajutand tara vecina sa adere la Uniunea Europeana si NATO. Potrivit lui Fico, Brexitul si riscul unei crize economice globale pune aurul Slovaciei din Marea Britanie intr-o situatie periculoasa.Aurul repatriat de Polonia a venit tot din Marea Britanie, insa in acest caz nu a fost vorba de o lipsa de incredere in Marea Britanie din partea guvernatorului Bancii Nationale a Poloniei, Adam Glapinski. In schimb, Glapinski a spus ca prin repatrierea rezervei de aur autoritatile de la Varsovia au dorit sa demonstreze cat de solida este economia de 586 miliarde dolari a Poloniei, cea mai mare din Europa de Est. In ultimii doi ani, Polonia si-a dublat rezervele de aur si acum are cel mai mare stoc de metal pretios din regiune.Ungaria a fost si ea un cumparator activ de aur. Rezervele sale de aur au crescut de 10 ori in ultimul an. Liderul Serbiei, Aleksandar Vucic, a urmat exemplul Ungariei si a cerut Bancii Centrale sa isi majoreze rezervele, care in luna octombrie a cumparat deja noua tone de aur. Saptamana trecuta, Vucic a apreciat ca achizitiile de aur ar trebui sa continue "pentru ca vedem in ce directie se indreapta criza la nivel mondial".Romania a incercat si ea sa repatrieze o parte din rezervele sale de aur stocate in Marea Britanie insa aceste planuri au fost suspendate dupa schimbarea Guvernului.In opinia analistilor, liderii din Europa de Est sunt interesati de mesajul pe care il transmit alegatorilor rezervele consistente de metal pretios. "Aurul este un simbol. Atunci cand statele achizitioneaza aur, oamenii vad in acest lucru un semn de suveranitate economica", sustine Vuk Vukovic, economist din Zagreb.