Bancile centrale au facut in 2018 cele mai mari achizitii de aur din ultimele decenii

In cel mai recent raport al sau, WGC sustine ca lumea a consumat 4.345,1 tone de aur in 2018, in crestere fata de 4.159,9 tone in 2017. Aceasta crestere a fost stimulata in special de faptul ca bancile centrale au achizitionat 651,5 tone de aur in 2018, cu 74% mai mult decat in 2017 si totodata a doua mare cantitate de aur achizitionata vreodata intr-un an de bancile centrale. WGC sustine ca tari precum China, Polonia, Rusia, Turcia si Kazahstan si-au majorat rezervele de aur.Cererea de aur pentru bijuterii a fost relativ nemodificata la 2.200 de tone, crestere consumului in China, SUA si Rusia fiind contrabalansata de un declin semnificativ in Orientul Mijlociu si o scadere usoara in India, al doilea cel mai mare consumator mondial.Investititiile de retail in monedele si lingourile de aur au crescut cu 4% pana la 1.090,2 tone, stimulate de o crestere de 222% a cereri in Iran pana la 62 de tone, potrivit WGC.In schimb, interesul investitorilor financiar in aur a fost unul modest, fondurile de tip exchange-traded funds adaugand o cantitate de 68,9 tone de aur la detinerile lor in cursul anului 2018, mai putin cu 67% fata de 2017. Insa situatia a inceput sa se schimbe in ultimele trei luni ale anului 2018, cand cresterea incertitudinilor economice in China si alte parti ale lumii a provocat turbulente pe pietele financiare. In mod traditional, aurul este considerat o investitie sigura in perioade de turbulente politice sau economice.Directorul de studii de piata de la WGC, Alistair Hewitt, a apreciat ca achizitiile de aur ale bancilor centrale se vor situa la un nivel ridicat si in acest an, la fel ca si cererea venita de pe primele doua mari piete mondiale, China si India, care vor consuma 900-100 de tone, respectiv 750-850 de tone de aur in 2019.Cererea mondiala de aur pe ansamblul unui an nu a mai coborat sub pragul de 4.000 de tone dupa 2009.