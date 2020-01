Cererea de aur a scazut in 2019 din cauza preturilor ridicate

Pretul global al aurului a crescut cu 18% anul trecut, atingand cel mai ridicat nivel de dupa 2013, pe masura ce ritmul de crestere a economiei mondiale a incetinit. In mod traditional, aurul este vazut ca o investitie sigura in perioade de incertitudine politica si economica si, in plus, devine mai popular atunci cand scad dobanzile, cum s-a intamplat anul trecut.Insa preturile ridicate la aur, care in unele monede au atins valori record, au redus interesul pentru bijuteriile de aur si achizitiile de lingouri si monede de aur ale consumatorilor cu amanuntul. Aceasta dinamica este posibil sa continue si in 2020, cu bancile centrale si investitorii continuand sa cumpere aur iar consumatorii cu amanuntul vor evita sa faca achizitii, este de parere directorul de studii de piata de la WGC, Alistair Hewitt. "Nu ma astept ca vreunul din acesti factori sa dispara in curand", a spus Alistair Hewitt.Potrivit WGC, cererea mondiala de aur a fost de 4.355,7 tone anul trecut, in scadere cu 1% fata de 4.401 tone in 2018. Anul trecut s-a incheiat insa cu o scadere de 19% a cererii de aur pana la 1.045,2 tone in trimestrul octombrie-decembrie 2019, comparativ cu perioada similara a lui 2018.WGC subliniaza ca pe ansamblul anului 2019, cererea de aur pentru bijuterii a scazut cu 6%, pana la 2.107 tone, in conditiile in care consumul in principalele doua piete a scazut cu 9% in India si cu 8% in China. Achizitiile de lingouri si monede de aur au scazut cu 10% in India si cu 31% in China, ceea ce a provocat o reducere cu 20% a cererii globale pentru lingouri si monede pana la 870,6 tone. Bancile centrale si alte entitati suverane au achizitionat anul trecut 650,3 tone de aur, cu doar 5,9% mai putin decat in 2018, cand aceste achizitii au urcat la 656,2 tone, cea mai ridicata valoare din ultimii 50 de ani.Pe de alta parte, oferta mondiala de aur a crescut anul trecut cu 2% pana la 4.776,1 tone, gratie unei cresteri de 11% a productiei de aur reciclat, a spus WGC.