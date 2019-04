Cererea globala de aur va atinge cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani in 2019

In total, lumea va consuma in acest an 4.370 de tone de aur, cea mai mare cantitate de dupa 2015, si in crestere usoara fata de cantitatea de 4.364 de tone in 2018, sustine firma de consultanta Metals Focus. Aceeasi firma prognozeaza ca pretul mediu al aurului va fi de 1.310 dolari uncia in acest an, in crestere fata de 1.268 dolari uncia in 2018, acesta fiind cel mai ridicat pret inregistrat dupa 2013.In timp ce consumul de aur pentru bijuterii va creste cu 3% in acest an pana la 2.351 tone, gratie unei cresteri de 7% in India si unui avans de 3% in China, primele doua mari piete din lume, care vor compensa pentru scaderea cererii in Orientul Mijlociu, sustin analistii de la Metals Focus. In schimb, achizitiile de aur ale sectorului oficial, care au crescut cu aproape 75% in 2018 gratie achizitiilor facute de bancile centrale pentru a-si diversifica rezervele, vor scadea cu 9% in acest an pana la 600 de tone, se arata in raportul mentionat. De asemenea, cererea de aur pentru investitii va ramane practic nemodificata comparativ cu 2018 la 1.082 tone.In ceea ce priveste oferta mondiala de aur, raportul Metals Focus sustine ca aceasta va creste cu 1% pana la 4.707 tone, gratie unei productii mai mari in minele de aur si a reciclarii.Aurul este in mod traditional o valoare de refugiu pentru investitori in perioade de incertitudine. Cresterea dobanzilor afecteaza aurul pentru ca face investitiile in lingouri de aur (care nu aduc randamente) mai putin atractive pentru investitori. De asemenea, un dolar mai puternic poate afecta cererea pentru ca face aurul mai scump pentru cumparatorii cu alte valute.