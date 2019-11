Cererea mondiala de aur a crescut cu 3% in trimestrul al treilea

Potrivit WGC, majorarea investitiilor in aur din partea fondurilor de tip exchange-traded funds (ETF) a contracarat scaderea achizitiilor de aur pentru bijuterii, lingouri si monede, ceea ce a dus la majorarea modesta a cererii de aur in perioada iulie-septembrie 2019.Pe ansamblu, in primele noua luni ale acestui an cererea mondiala de aur a ajuns la 3.317,5 tone, cel mai ridicat nivel de dupa 2016."Cresterea investitiilor din partea ETF a compensat pentru cererea slaba din alta parte", a subliniat directorul de studii de piata de la WGC, Alistair Hewitt.In mod traditional aurul este considerat o investitie sigura in perioade de incertitudine, iar inrautatirea perspectivelor economiei mondiale a generat interes pentru aur din partea investitorilor financiari.In perioada iulie-septembrie 2019, detinerile de aur ale fondurilor de tip exchange-traded funds (ETF) au crescut cu 258,2 tone pana la un nou record istoric. In schimb, apetitul consumatorilor de retail pentru aur s-a redus chiar daca pretul metalului galben a atins cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani.Potrivit WGC, cererea de aur pentru bijuterii in trimestrul al treilea a scazut cu 16% in ritm anual pana la 460,9 tone, in timp ce achizitiile de lingouri de aur si monede s-au redus la jumatate pana la 150,3 tone. Alistair Hewitt a estimat ca pe ansamblul acestui an consumul de aur al Chinei se va ridica la 850-950 de tone, iar in cazul Indiei la 700-750 de tone, mai putin decat estimarile facute in urma cu trei luni.De asemenea, WGC a estimat ca bancile centrale au adaugat 156,2 tone la rezervele lor in trimestrul al treilea, semnificativ mai putin decat in perioada iulie-septembrie a anului trecut. Cu toate acestea, pe ansamblul primelor noua luni ale anului in curs achizitiile de aur ale bancilor centrale sunt mai mari cu 12% comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar Alistair Hewitt se asteapta ca in 2019 achizitiile de aur ale bancilor centrale sa se situeze intre 600 si 700 de tone, un nivel comparabil cu cel de anul trecut, 651,5 tone, cand s-a atins un maxim al ultimilor 50 de ani.