Paradoxul aurului, in 2017: Desi investitiile au scazut cu 25% si preturile au crescut, tot s-au vandut mai multe bijuterii

Cererea pentru investitii a scazut cu aproape un sfert, in urma reducerii achizitiilor de metal galben din partea fondurilor tranzactionabile pe bursa (exchange traded funds-ETF), se arata in raportul WGC, transmit Xinhua si Reuters.In timp ce pretul aurului a crescut anul trecut, sprijinit de deprecierea dolarului, majorarea ratelor dobanzilor si castigurile de pe pietele bursiere au redus apetitul investitorilor pentru cumpararea metalului galben.Optimismul privind perspectivele economiei mondiale, insa,in pofida unui avans de 13% al pretului la aur.Anul trecut, cererea pentru bijuterii in India a urcat cu 12%, cel mai semnificativ avans de cand WGC a inceput publicarea acestor statistici, in 2000. In China, cererea pentru bijuterii a crescut cu 3% in 2017, fiind primul avans anual din 2013.In total, cumparatorii chinezi de aur au facut anul trecut achizitii de 953,3 tone, in timp ce in India cererea a ajuns la 726,9 tone, tendintele urmand sa se mentina si in 2018, se arata in raportul WGC.In schimb, achizitiile de aur ale bancilor centrale au scazut anul trecut, in timp ce in acest an cererea din partea acestor institutii ar urma sa se situeze la 300-400 tone, putin schimbata fata de 2017.In plus, pentru prima data dupa 2010, a avut loc o crestere cu 3% a cererii pentru aur utilizat in sectorul tehnologic, de exemplu pentru productia de chipuri de memorie si senzori 3D.