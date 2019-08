De ce s-a scumpit aurul la un nivel record? Explicatia unui specialist

"Cresterea aurului la Bucuresti la niveluri istorice este atat rezultatul aprecierii aurului in dolari, cat si al avansului dolarului fata de leu, care a adus USD/RON cu mult mai sus decat in 2011, cand aurul atingea maxime istorice. De la acele niveluri, preturile actuale (1.493 dolari/uncie) sunt cu peste 20% mai jos, in dolari. Aprecierea aurului (in dolari) e rezultatul mai multor factori: incertitudinea referitoare la economie care provine din intensificarea tensiunilor comerciale dintre China si SUA, ingrijorari de ordin geopolitic, intre care cele din Orientul Mijlociu, dar posibil si asociate cu Coreea de Nord sau manifestatiile din Hong Kong, si asteptarile ca bancile centrale sa opereze masuri de stimulare monetara, de la taieri de dobanda in SUA pana la eventuala repornire a injectiilor de lichiditate in zona Euro", a spus Claudiu Cazacu.El sustine ca trendul ascendent actual este unul accelerat, venind dupa ani de fluctuatii relativ restranse, din 2016 incoace, si, desi este de asteptat sa apara episoade de temperare sau chiar corectii semnificative, argumentele fundamentale enumerate anterior nu par a fi simplu de disipat pe orizontul temporal al lunilor urmatoare.Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 3,54 de lei (1,78%), pana la valoarea de 202,1739 lei, de la 198,6284 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), aceasta fiind o valoare record.Metalul pretios a mai trecut pragul de 202 de lei in data de 5 octombrie 2012, cand a fost cotat la 202,0812 lei.