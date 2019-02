Lazea, despre aurul romanesc: De aceea se cheama rezerva internationala, pentru a putea fi certificata de catre piete

"Despre subiectul aur nu am nimic in plus de adaugat fata de ceea ce s-a spus de catre BNR, de catre guvernatorul BNR. Argumentele au fost date, problema a fost prezentata de catre BNR. Nu am nimic de adaugat in plus. Ideea principala este ca rezerva internationala de aceea se cheama rezerva internationala pentru a putea fi vazuta, si cum sa spun, certificata de catre piete, pietele internationale. Acesta este ideea principala", a spus Valentin Lazea, in cadrul conferintei "Economia Romaniei - Provocari 2019".La randul sau, Mihai Bogza, director general executiv la Confederatia Patronala Concordia, a explicat ca rezerva internationala a Romaniei este mult mai mare, iar aurul detine o pondere mica."Propunerea aceasta are un puternic caracter populist si foarte putin continut practic", a subliniat Mihai Bogza.Atat Valentin Lazea cat si Mihai Bogza au precizat ca vorbesc in nume personal.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si senatorul PSD Serban Nicolae au depus miercuri la Senat o propunere legislativa care prevede ca depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva.Proiectul care modifica Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei mai prevede ca BNR va urmari mentinerea rezervelor la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei si, daca exista pericolul diminuarii rezervelor, sa prezinte un raport Parlamentului si Guvernului.